تغيير بطارية الايفون | 3 طرق مختلفة

هل لاحظت مؤخرًا أن بطارية هاتفك الايفون تنفد أسرع من المعتاد؟ هل تضطر إلى إعادة شحنه عدة مرات في نفس اليوم؟ قد تكون هذه علامة على ضرورة تغيير بطارية الايفون، قد أكدت شركة أبل فيما قبل أن البطاريات التي تستخدمها في هواتفها الذكية هي من نوع الليثيوم أيون، وهذه البطاريات تتدهور تدريجياً في الأداء بمرور الوقت، ولذلك يعتبر الحل الأمثل في هذه الحالة هو تغيير البطارية في أسرع وقت.

بعد أن تقوم بشحن هاتفك الايفون الجديد سيكون لديك 500 دورة شحن، ستلاحظ أن أداء البطارية يبدأ في التراجع بعد هذا العدد، كما أن كفاءة البطارية قد تنخفض من 100% إلى 80% وقد تلاحظ أن أداء الايفون سيتأثر بسبب التغيير في كفاءة البطارية.

عوامل تخبرك بوجوب تغيير بطارية الايفون

الوصول سريعاً لـ :

يمكنك التحقق من حالة بطارية الأيفون الخاصة بك من خلال الهاتف نفسه، حيث تقدم شركة أبل ميزة رائعة لتقييم كفاءة البطارية، والتي تساعدك على فهم جودة بطاريتك والتغيير الذي يحدث لها بمرور الوقت، يمكنك الوصول إلى هذه الميزة عن طريق الانتقال إلى الإعدادات على هاتف الأيفون ثم اختر البطارية وبعد ذلك قم بالنقر على صحة البطارية، عند الضغط على صحة البطارية، سترى مجموعة من المعلومات حول البطارية، بما في ذلك القدرة القصوى للأداء والسعة القصوى كذلك، ربما تتسائل عن معنى هذين الخيارين، دعنا نوضح ذلك لك:

القدرة القصوى على الأداء

إذا دخلت إلى هذا الخيار ووجدت العبارة البطارية تدعم حاليًا أداء الذروة العادي، فهذا يشير إلى أن بطارية الأيفون الخاصة بك تعمل بكفاءة عالية ولا حاجة لتغييرها، ومع ذلك إذا وجدت العبارة لقد تراجعت صحة بطاريتك بشكل كبير، فهذا يشير إلى أنه قد يكون من الأفضل تغيير بطارية الأيفون بسبب انخفاض كفاءتها مع الوقت، والتي قد تؤثر على أداء الهاتف، في هذه الحالة يقوم الهاتف بتقليل أداء المعالج لتجنب إجهاد البطارية، ويتم تعديل الأداء ليتناسب مع جودة البطارية.

السعة القصوى

هذا الخيار يقدم نسبة تعكس جودة البطارية، إذا كانت النسبة بين 100% وحتي 80% فهذا يشير إلى أن البطارية تعمل بكفاءة عالية، ولكن إذا كانت النسبة أقل من 80% فهذا يشير إلى أن أداء البطارية ضعيف وجودتها منخفضة، مما قد يؤثر سلبًا على أداء الهاتف، فإذا كانت النسبة أقل من 80% ينصحك الخبراء التقنيون بتغيير بطارية الأيفون في أسرع وقت لتجنب تأثيرها السلبي على أداء الهاتف وللحصول على أعلى جودة ممكنة.

بالنسبة لميزة القدرة القصوى على الأداء، يمكنك إلغاء تنشيطها، ولكن قبل أن تفعل ذلك، يجب أن تعلم أنك لن تتمكن من تنشيط هذه الميزة مرة أخرى إلا إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز بطريقة غير متوقعة.

متي يجب تغيير بطارية الايفون

كيف يمكننك التعرف على الوقت المناسب من أجل تغيير بطارية الايفون خصوصاً إذا كان الجهاز الذي تمتلكه تم تصنيعه قبل عام 2014؟ حيث أن الأجهزة التي تم تصنيعها قبل هذا التاريخ لا تدعم خاصية عرض نسبة البطارية في الإعدادات الخاصة بنظام الهاتف، بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.2 أو أقدم فلن تظهر نسبة صحة البطارية على هذه الأنظمة، يمكنك التعرف على ذلك من خلال العوامل التالية دون الحاجة إلى معرفة نسبة البطارية:

إذا كنت تستخدم الهاتف بشكل طبيعي وعندما يصل إلى نسبة شحن 10% ستلاحظ أن الهاتف يتم إيقاف تشغيله بشكل تلقائي، في هذه الحالة ستحتاج تغيير بطارية الايفون.

إذا لاحظت أنك بحاجة إلى شحن هاتف الايفون بعد مرور ساعات قليلة فقط من انتهاء الشحن، فهذا يشير إلى أن البطارية بدأت تفقد كفاءتها وتحتاج إلى الاستبدال.

إذا لم تتمكن من استخدام الهاتف إلا عند توصيله بالشاحن، فهذا يشير إلى أن بطارية الهاتف لا تعمل بشكل طبيعي ويجب استبدالها لكي لا تؤثر على أداء الهاتف.

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لتقييم جودة البطارية، ويمكنك العثور على هذه التطبيقات في متجر أبل، من بين أفضل هذه التطبيقات هو تطبيق Battery Life، حيث يمكنه إعلامك بصحة البطارية وكفاءتها.

بعد أن تعرفت على الوقت المناسب من أجل تغيير بطارية الايفون، يجب عليك الان اختيار أفضل الأماكن للقيام بذلك

أفضل الطرق تغيير بطارية الايفون

هناك عدة طرق يمكنك استخدامها من أجل تغيير بطارية الايفون يمكنك الاستعانة بهم:

1- استبدال بطارية الايفون عبر شركة أبل

توفر شركة أبل خدمة استبدال البطارية بكل سهولة ويعتبر هذا الخيار الأمثل لتغيير بطارية الايفون، فهو يعتبر المركز الرسمي للصيانة لأبل وبالتالي لن تقلق بشأن جهازك، على عكس مراكز الصيانة الخارجية التي قد تستبدل بعض المكونات الأصلية للهاتف بأجزاء غير أصلية لإعادة بيعها لأشخاص أخرين، لذا ننصحك عند القيام بأي صيانة للأيفون أن تستخدم المركز الرسمي للصيانة لشركة أبل.

2- استبدال بطارية الايفون عبر مراكز الصيانة الخارجية

يمكنك أيضا تغيير بطارية الايفون عبر مراكز الصيانة الخارجية، ولكن عند اللجوء إلى هذا الخيار، يجب أن تختار أفضل مراكز الصيانة الخارجية المعروفة بجودتها العالية والأمان في إجراء الإصلاحات أو ان تقوم بالذهاب لشخص تثق فيه عن طريق أحد أصدقائك، فهناك العديد من مراكز صيانة الهواتف التي ليست آمنة، لذا يجب عليك البحث جيدًا عن المركز الذي ستقوم بإصلاح هاتفك فيه قبل الذهاب إليه.

3- استبدال بطارية الايفون بنفسك

يمكنك استبدال بطارية الايفون بنفسك دون الحاجة للذهاب إلي أماكن أخري، يمكنك شراء البطارية التي تريدها من خلال المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون ونون، ستجد البطارية التي تحتاجها هناك وكل ما عليك هو طلب البطارية ثم البدء في عملية التركيب بنفسك باستخدام الإرشادات المرفقة مع البطارية، وإذا كنت قلقًا من هذه التجربة ننصحك بعدم خوضها لتجنب أي أخطاء محتملة قد تؤثر علي هاتفك، من أحدي ميزات تلك الطريقة هو انك ستجد أن سعر تغيير بطارية الايفون ليس مكلفًا مثل الطرقتين السابقتين.

جودة بطارية الايفون لها دور هام في أداء الهاتف، لذلك يجب عليك دومًا التحقق من جودة البطارية باتباع الطرق التي اشرنا لها في الأعلى واستبدالها في أسرع وقت لتجنب انخفاض أداء هاتفك الايفون وللحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

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