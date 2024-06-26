شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح العرض الثانى للعبة GTA VI قريبًا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، فاجأت Rockstar Games المعجبين بإصدار العرض الأول للعبة GTA VI قبل يوم واحد من الموعد المقرر، وقد تم تحديد موعد العرض في البداية في 5 ديسمبر 2023، ولكن تم إسقاط المقطع الدعائي في 4 ديسمبر بسبب التسريبات واسعة النطاق.

وأكد المقطع الدعائي، الذي يبلغ طوله 91 ثانية تقريبًا، العودة إلى مدينة Vice City المحبوبة للغاية وقدم البطلين الرئيسيين، لوسيا وجيسون، في سيناريو بوني وكلايد في العصر الحديث، ومنذ أن تم إصدار المقطع الدعائي الأول، كان المعجبون يتحدثون عن المقطع الدعائي الثاني وما يمكن توقعه منه.

وفي الأشهر القليلة الماضية، ظهرت الكثير من التكهنات على الإنترنت بشأن إطلاق العرض الترويجي الثاني. والآن، تشير أحدث الشائعات إلى أن المقطع الدعائي قد يصدر قبل أغسطس من هذا العام.

توقعات العرض الثاني للعبة GTA VI

وفقًا لمستخدمي X، SynthPotato و GTAVI_Countdown، قد يصل العرض الثاني للعبة GTA VI قبل أغسطس من هذا العام، يعتمد هذا التوقع على أنماط الإصدار التاريخية لـ Rockstar وتعليقات Lainie Goldstein، المديرة المالية لشركة Take-Two Interactive، وفي الوقت نفسه، من المتوقع صدور المقطع الدعائي الثالث في ديسمبر 2024، يليه مقطع دعائي للعبة في فبراير 2025، قبل إصدار اللعبة.

بالحديث عن الجدول الزمني لإصدار اللعبة، أعلنت Rockstar Games في وقت سابق أنه سيتم إطلاق GTA 6 في خريف عام 2025 لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S، وفي حين أشارت التقارير الأولية إلى تأجيل إطلاق اللعبة على الحاسب الشخصي، تشير التسريبات الأخيرة إلى أن اللعبة قد يتم إطلاقها على الحاسب الشخصي بالتزامن مع إصدارات وحدة التحكم.

وقد قوبلت هذه الأخبار بالإثارة، خاصة بين لاعبي الكمبيوتر الشخصي الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب شائعات التأخير الأولية، وألمح Strauss Zelnick، الرئيس التنفيذي لشركة Take-Two Interactive، إلى أن Rockstar قد تصدر المزيد من الإعلانات بخصوص إصدار الكمبيوتر الشخصي.

وتعد اللعبة بالعديد من التطورات التقنية، بما في ذلك ميزات مثل HDR وDLSS وتتبع الشعاع والإضاءة العالمية وFSR وSSR وdenoiser وتنقيط الظلن وتهدف هذه التحسينات إلى توفير تجربة مذهلة بصريًا، على الرغم من وجود مخاوف بشأن تحديات التحسين المحتملة، خاصة فيما يتعلق بتتبع الأشعة.

ما يمكن توقعه من لعبة GTA VI

من المتوقع أن تعتمد GTA VI بشكل كبير على الثقافة الشعبية، مع تأثيرات من عروض مثل Narcos وShotas وBad Boy For Life، المكان، Vice City، هو إشارة حنين إلى محبي إصدار 2002، GTA Vice City، عرض المقطع الدعائي الأول مشاهد مألوفة مثل غروب الشمس والشواطئ واليخوت، مما يستحضر ذكريات اللعب بشخصية تومي فيرسيتي.

يُشاع أن خريطة اللعبة هي الأكبر في تاريخ Rockstar، حتى أنها تتفوق على عالم Red Dead Redemption 2 الممتد. وتشير التكهنات إلى أن الخريطة ستشمل أجزاء من فلوريدا وجورجيا، على الرغم من أن Rockstar لم تؤكد هذه التفاصيل.

تمثل GTA VI أيضًا علامة بارزة مع تقديم أول بطلة أنثى في السلسلة، لوسيا، تعد هي، جنبًا إلى جنب مع جايسون، بطل الرواية الذكر، بتقديم قصة ديناميكية تذكرنا ببوني وكلايد، ومن المتوقع أن تضيف شخصيات أخرى، مثل ستيفاني، مستشار السجن، وشخصية غامضة تشبه الجوكر، عمقًا للسرد.

ومن المتوقع أيضًا أن تحتوي اللعبة على عدد كبير من الألعاب المصغرة، وربما الأكثر في السلسلة. يتضمن ذلك لعبة صيد صغيرة جديدة، من بين أنشطة أخرى من شأنها تحسين تجربة اللعب بشكل عام.