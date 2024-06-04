تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة MPG 341CQPX بمعدل تحديث 240 Hz وحجم 34 إنش #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI خلال مؤتمر Computex للعام 2024 عن شاشة الألعاب المنحنية MSI MPG 341CQPX التي تتميز بمعدل تحديث 240 Hz.

تتميز شاشة الألعاب MSI MPG 341CQPX بالجيل الأول من لوحة QD-OLED، ولقد أطلقت الشاشة مع شاشات MPG 271QRX وMPG 321URX، التي ترتكز على الجيل الثالث من لوحات QD-OLED التي تتضمن تحسينات الجيل الثاني من لوحات OLED، مع تحسينات تقنية Quantum، وتحسينات Pico inkjet.

وتأتي شاشة MPG 341CQPX بلوحات QD-OLED مختلفة مقارنة بشاشة MAG 341CQP، حيث تفتقر الشاشة إلى التخطيط المحدث للبيكسل الذي قدم في الجيل الثاني من QD-OLED، والذي جاء بدعم تحسين النصوص.

لذا تتميز شاشة MPG 341CQPX بالجيل 1.5 من لوحات QD-OLED، على غرار شاشة Acer Predator X34 X5.

وتتفوق شاشة MPG 341CQPX على MAG 341CQP في بعض المواصفات المحدودة، وتتميز MPG 341CQPX بمعدل تحديث 240 Hz، كما تدعم معايير VESA ClearMR 13000.

أيضاً تحاكي شاشة MPG 341CQPX إصدار MAG 341CQP في إنحناء 1800R، ودعم دقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG، وسطوع 250 nits في SDR، وتصل الشاشة في أقصى سطوع إلى 450 nits مع محتوى HDR، ولقد حددت MSI سعر شاشة MPG 341CQPX ، حيث تتوفر الشاشة في الأسواق بسعر 900 دولار تقريباً.

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