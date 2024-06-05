تكنولوجيا: توقعات تشير إلى خطط سامسونج لدعم Galaxy S25 Ultra بمعايير UFS 4.1 في سعة التخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول إصدار سامسونج القادم Galaxy S25 Ultra والذي يأتي بمعايير UFS 4.1 في سعة التخزين.

أكدت التقارير الأخيرة على أن المعايير الجديدة في سعة التخزين UFS 5.0 لن تكون متاحة في الأسواق قبل عام 2027، إلا أن التحديث الجديد لمعايير التخزين قيد التطوير بالفعل.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Sawyer Galox” أن سامسوتج تخطط لدعم هاتف Galaxy S25 Ultra القادم بالمعايير الجديدة لسعة التخزين UFS 4.1.

كما أشار التقرير الذي نشر عبر “Per Wccftech” أن النموذج الرئيسي من هاتف Galaxy S24 المميز بسعة 128 جيجا بايت جاء بمعايير UFS 3.1 في سعة التخزين، بينما جاءت النماذج الأعلى من سلسلة Galaxy S24 بمعايير UFS 4.0، ومع دفع مزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي في الجيل القادم من هواتف Galaxy S25 ستتطلب الهواتف قدرات جديدة في سعة التخزين والذاكرة.

ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت و1 تيرابايت.

وتقدم معايير UFS 3.1 الحالية سرعة كتابة تصل إلى 1200 ميجابايت في الثانية للهواتف المميزة بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، وسرعة 850 ميجابايت في الثانية للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

من جانب أخر تجلب معايير UFS 4.0 في سعة التخزين قفزة كيرة في الآداء، حيث تدعم سرعة كتابة إلى 4200 ميجابايت في الثانية، ومن المتوقع أن تأتي معايير UFS 4.1 بتحسينات تدريجية في السرعة لدفع مكاسب في الآداء محدودة لتقنية الذكاء الإصطناعي، على أن تأتي معايير UFS 5.0 بترقية كبيرة في الآداء.

المصدر