شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراقبة بيانات السكر فى الدم فوريا من خلال ساعة آبل واتش .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءًا من اليوم، سيتمكن مستخدمو جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) Dexcom G7 من مراقبة بيانات نسبة السكر في الدم في الوقت الفعلي مباشرةً من خلال ساعة Apple Watch.

وفقًا للبيان الصحفي لشركة Dexcom، كانت ميزة Direct to Apple Watch واحدة من أكثر الميزات التي طلبها المستخدمون، و بمجرد الاقتران بساعة Apple Watch، ستستخدم مجموعة G7 اتصال Bluetooth المخصص الخاص بها لإرسال قراءات الجلوكوز والتنبيهات الشخصية إلى المعصم.

وهذا يعني أنك لست مضطرًا إلى إخراج هاتفك إذا كنت تريد عرض بياناتك، ولا يجب أن يكون هاتفك بحوزتك ، على سبيل المثال، سيظل مستخدمو G7 قادرين على الحصول على البيانات في الوقت الفعلي أثناء ممارسة الجري أو المشي بدون استخدام الهاتف أو إذا كان هاتفك يشحن في غرفة مختلفة.

في السابق، كان تطبيق Apple Watch الخاص بـ G7 يسمح لك بالحصول على تعقيدات واجهة الساعة، ولكن كان هناك تأخير لمدة ثلاث ساعات مع البيانات المتزامنة.

وتعد هذه طريقة ثانوية لعرض البيانات وتلقي التنبيهات، وليست بديلاً لهاتفك الذكي أو جهاز استقبال Dexcom ، ولا تزال بحاجة إلى جهاز iPhone متوافق لإعداد G7 CGM في البداية وإقرانه بساعة Apple Watch.

وتتطلب مشاركة البيانات مع العائلة والأصدقاء أيضًا أن يكون هاتفك في نطاق 20 قدمًا، و ستحتاج أيضًا إلى هاتفك إذا كنت تريد عرضًا أكثر شمولاً لبيانات نسبة الجلوكوز في الدم إلى جانب المقاييس الأخرى (مثل النشاط ودورات الحيض والنوم وما إلى ذلك) في تطبيق Apple Health.

وعند الإطلاق، ستكون ميزة Direct to Apple Watch متاحة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا، وسيتم طرح الميزة في أسواق إضافية في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من أن Dexcom لم تحدد بالضبط أي أسواق.

ويجب على الأشخاص المهتمين بهذه الميزة تحديث تطبيق Dexcom G7 إلى الإصدار 2.1 وسيحتاجون على الأقل إلى Apple Watch Series 6 تعمل بنظام watchOS 10 أو أحدث، ويجب أن يكون لديهم أيضًا جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 17 أو إصدار أحدث.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الميزة تعد بمثابة خطوة في جعل أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز الموجودة أكثر ملاءمة للاستخدام، بدلاً من جعل الساعات الذكية أداة مستقلة وغير جراحية لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم. (على الرغم من أن العديد من الشركات تستثمر بنشاط في هذه التقنية، فلا يزال من غير المحتمل أن نراها في أي وقت قريب .