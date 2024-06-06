تكنولوجيا: جهاز ADATA XPG Nia أول أجهزة الألعاب المزودة بذاكرة تدعم الترقية عبر المستخدم #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت فعاليات مؤتمر Computex 2024 عن عدد من أجهزة الألعاب المحمولة التي تنافس في الأسواق خلال الفترة القادمة، ومن بين الإصدارات التي كشف عنها الحدث كان جهاز ADATA XPG Nia الذي تميز بذاكرة تدعم الترقية عبر المستخدم.

يعد جهاز ADATA XPG Nia الأول من فئة أجهزة الألعاب المحمولة المقدمة من العلامة التجارية، وهو أيضاً أول جهاز ألعاب مطور بميزة ترقية الذاكرة عبر المستخدم، حيث تقدم شركة ADATA الجهاز بذاكرة LPCAMM2، والتي تأتي مستقلة عن اللوحة الرئيسية مما يتيح للمستخدم الترقية بسلاسة أكبر.

ولا تقتصر ميزة الترقية على الذاكرة العشوائية فقط، حيث يدعم الجهاز أيضاً ترقية سعة التخزين، حيث ينطلق الجهاز بفتحة لسعة M.2 2230.

من جانب أخر أشارت الشركة خلال الحدث إلى أن جهاز ADATA XPG Nia قيد التطوير في الوقت الراهن، لذا لم تنتهي الشركة من تطوير جهاز الألعاب بشكل كامل حتى الآن.

كما أكدت ADATA على تركيزها في الوقت الراهن على الحوسبة في تصميم هذا الإصدار، لذا من المتوقع أن تكشف الشركة عن نماذج ثلاثية الأبعاد من الجهاز مع تفاصيل أكثر لتتيح للمستخدمين بناء نموذج 3D خاص بهم من إكسسوارات وهيكل جهاز الألعاب.

لذا سيتاح للمستخدم تحويل جهاز ADATA XPG Nia لاحقاً إلى جهاز حاسب مكتبي مصغر، أو جهاز لبث الوسائط أو أيضاً خادم للملفات.

ومن المتوقع أن يتم شحن الجهاز بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme الذي يدعم جهاز Asus ROG Ally X، أو قد يتم شحن الجهاز بمعالجات Ryzen 7 8840U أو7840U أو الجيل القادم من المعالجات.

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