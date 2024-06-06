تكنولوجيا: إنتل تكشف عن معمارية كرت الشاشة “Xe2” في فعاليات مؤتمر #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت إنتل بعض التفاصيل الجديدة حول كرت الشاشة “Xe2” أو الذي يعرف برمز “Battlemage” خلال مؤتمر Computex للعام 2024، حيث أوضحت الشركة المعمارية التي يرتكز عليها كرت الشاشة.

بدأت شركة إنتل في العمل على تطوير جيل جديد من كرت الشاشة والذي ينطلق بعلامة “Xe2” التجارية لاحقاً.

ولقد كشفت إنتل خلال مؤتمر Computex هذا العام عن المعمارية التي يرتكز عليها كرت الشاشة الذي يعرف الآن برمز “Battlemage”، حيث تؤكد التفاصيل الجديدة على أن أن كرت الشاشة لن يتوفر في تصميم مدمج ومستقل في نفس الوقت.

وتخطط إنتل لإطلاق كرت الشاشة في البداية في نموذج منخفض الطاقة بإستخدام سلسلة معالجات “Lunar Lake” الخاصة بأجهزة الحاسب المحمول، ومن ثم ستعمل على إطلاق نموذج خاص بأجهزة الحاسب المكتبي، وأخر لدعم HPC لاحقاً.

ولقد كشفت إنتل عن التحسينات في الآداء المقدمة من كرت الشاشة المدمج في شرائح “Lunar Lake”، من جانب أخر تستهدف إنتل التركيز في معمارية Xe2 Battlemage على دفع إستفادة أعلى في كرت الشاشة، وتحسين توزيع الأقسام، وتفادي زيادة حرارة مشغل البرامج.

ومقارنة بآداء Xe Alchemist السابق تؤكد إنتل على أن المعمارية الجديدة تدعم تحسينات 12.5 مرة في مهام الرسم، وأفضل 7 مرات في تقسيم مهام الحوسبة، وآداء أفضل 4.1 مرة في إرسال تظليل شبكي.

من جانب أخر تتميز كل نواة Xe2 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت مع محرك تشغيل Vector، وذاكرة 8 جيجا بايت رام مع محرك 2048-bit XMX لدعم عمليات 192 كيلو بايت من ذاكرة التخزين المؤقت L1 المشتركة / SLM.

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