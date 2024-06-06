تكنولوجيا: Acemagic تكشف عن جهاز حاسب بشاشة مزدوجة ومعالج Alder Lake في مؤتمر #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مؤتمر Computex عن جيل جديد من أجهزة الحاسب المميزة بالشاشة المزدوجة، حيث قدمت Acemagic جهاز حاسب يضم شاشة مزدوجة ومعالج Alder Lake.

لم تكن شركة “GPD Duo” العلامة التجارية الوحيدة المطورة لجهاز حاسب محمول مميز بشاشة مزدوجة في فعاليات Computex للعام 2024، حيث كُشِف عن جهاز Acemagic Z1A خلال الحدث بشاشة مزدوجة.

ويختلف تصميم هذا الإصدار عن جهاز GPD، حيث يدعم جهاز Acemagic الطي بشكل أفقي، لذا لا يدعم التنقل والحمل بسلاسة، إلا أن هذا التصميم بديهي للمستخدمين الذين إعتادوا على إستخدام أكثر من شاشة في العمل.

ولا يستهدف Acemagic Z1A المنافسة في سوق أجهزة الحاسب المحمول المميزة، حيث يضم الجهاز معالجات إنتل السابقة Intel Core i7 1265U وCore i7 1265U من سلسلة Alder Lake.

من جانب أخر لم تقدم Acemagic عن تفاصيل دقيقة حول مواصفات جهاز Acemagic Z1A الأخرى، إلا أن الشركة أكدت على أن الجهاز يتميز بمعايير LPDDR4 في الذاكرة واثنان من سعة تخزين M.2 2280 SSD.

أيضاً يتميز Z1A بأبعاد 33.2 في 22.2 في 2.1سم، ووزن 1.8 كجم، وتتميز الشاشات في هذا الإصدار بحجم 14.1 إنش، بدقة 1080 بيكسل في لوحة IPS.

كما يضم Acemagic Z1A اثنان من منافذ USB C، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ USB 3.0، كما تدعم الشاشات تقنية البلوتوث 5.2، و WiFi 6، على أن تكشف الشركة لاحقاً عن سعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

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