شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تحصل على تصريح إطلاق صاروخ ستارشيب العملاق هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة SpaceX على رخصة إطلاق طال انتظارها من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وستحاول إرسال صاروخ ستارشيب العملاق فى رحلتها التجريبية الرابعة يوم الخميس.

وسينطلق أقوى صاروخ في العالم، والذي يتكون من معزز Super Heavy للمرحلة الأولى ومركبة الفضاء Starship للمرحلة العليا، من منشأة Starbase التابعة لشركة SpaceX في بوكا تشيكا، تكساس.



وسيشهد الأشخاص الذين يشاهدون الفيلم شخصيًا أو عبر الإنترنت مشهدًا مثيرًا حيث يطلق الصاروخ الذي يبلغ طوله 120 مترًا 33 محركًا من محركات رابتور لتوليد قوة دفع تبلغ 17 مليون رطل، أي ما يقرب من ضعف قوة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد (SLS) التابع لناسا، والذي طار هذا المدى مرة واحدة فقط، في عام 2022.

وقد طارت المركبة الفضائية ثلاث مرات حتى الآن، حيث تمت أول رحلتين في العام الماضي وآخرها انطلقت في مارس، وانتهى الاختباران الأولان بشكل كبير بانفجارات ضخمة بعد دقائق فقط من الرحلة.

ومع ذلك، تعلمت SpaceX الكثير من هذين المجهودين الأولين، وشهد الاختبار الثالث أداء Super Heavy على النحو المنشود، بينما طارت المركبة الفضائية Starship لمدة 45 دقيقة تقريبًا قبل أن تهبط في المحيط الهندي.

وكانت شركة SpaceX تقول خلال الأسابيع القليلة الماضية إنها مستعدة لإطلاق المركبة الفضائية في أوائل يونيو، لكنها لن تتمكن من المضي قدمًا إلا بعد حصولها على تصريح إطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية، والآن بعد أن حصلوا على الضوء الأخضر، يمكن للمهندسين إجراء الاستعدادات النهائية للإطلاق هذا الأسبوع.

وقالت شركة سبيس إكس : "ستهدف الرحلة الرابعة لمركبة ستارشيب إلى تقريبنا من المستقبل الذي يمكن إعادة استخدامه بسرعة في الأفق"، في إشارة إلى القدرة على الطيران والهبوط في كلا جزأي الصاروخ بحيث يمكن استخدامهما في مهام متعددة.

وأضافت ، نحن نواصل تطوير Starship بسرعة، ونضع أجهزة الطيران في بيئة الطيران للتعلم في أسرع وقت ممكن بينما نبني نظام نقل قابل لإعادة الاستخدام بالكامل مصمم لنقل الطاقم والبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وما بعده.