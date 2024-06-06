شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وiPhone SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكى الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذى يأتى بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكى وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و iPhone SE Plus 2020:هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.
هاتف iPhone SE Plus 2020
شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.
بصمة شاشة TouchID
شريحة معالج A13 Bionic
ذاكرة وصول عشوائى 3 جيجا بايت.
سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسى بدقة 12 ميجا بيكسل
كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.
يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.
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