اكتشف 5 من أشهر العاب الواقع الافتراضي – VR games

أصبحت العاب الواقع الافتراضي تحتل مكانة كبيرة بين ألعاب الإنترنت سواء على الهواتف أو على أجهزة الكمبيوتر، وخاصة في السنوات الأخيرة ومع زيادة التقدم التكنولجي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ai في برمجة وتصميم الألعاب.

تهدف العاب الواقع الافتراضي إلى تحسين تجربة اللعب والمغامرة الخاصة بك وتحقيق متعة تجعلك تشعر كأنك داخل اللعبة، ولكن مع عدد الأعداد الكبيرة التي ظهرت مؤخرًا لـ VR games يصبح اختيار اللعبة التي تستحق أن تأخذ من وقتك وطاقتك أمرًا صعبًا -حيث أنه يجب عليك وإن كنت تمارس وقت فراغك في اللعب فيجب أن تختار لعبة تستحق ذلك الوقت- لذلك قمنا بتجميع أفضل الألعاب على الساحة والتي من المؤكد أنها تستحق التجربة، والآن هيا ننطلق نحو عالم VR.

أفضل العاب الواقع الافتراضي VR games

على الرغم من وجود الكثير من الاختيارات المتاحة لالعاب الواقع الافتراضي إلا أن هناك عدد من الألعاب الأكثر شهرة وشعبية وتحظى بتقييمات مرتفعة من المستخدمين، ولكن يجب العلم أن معظم هذه الألعاب يتطلب سماعة رأس مخصصة لكي تستمتع بالتجربة.

1- Ghosts of Tabor

Ghosts of Tabor هي واحدة من اشهر العاب الواقع الافتراضي التي تركز على عنصر الرعب وقد نجحت في جذب اللاعبين بفضل قصتها المثيرة وأجوائها المشوقة، تم تطويرها بواسطة شركة XYZ Games، وتدور أحداثها اللعبة في فترة أوائل القرن العشرين في بلدة صغيرة تُدعى Tabor تحيط بها أسرار مظلمة وأشباح مخيفة، تبدو المدينة لأول وهلة بأنها طبيعية ولكنها مليئة بالأشباح وتخفي وراءها أحداث غامضة.

الشخصيات الرئيسية في اللعبة

جوناثان هاركين: هو البطل الرئيسي في اللعبة، محقق خاص يتم استدعائه إلى Tabor للتحقيق في سلسلة من الحوادث الغامضة التي حدثت في المدينة.

إميلي ويلسون: فتاة تعيش في Tabor ولديها معلومات عن تاريخ المدينة لذلك تقوم بمساعدة جوناثان في تحقيقاته.

الأشباح: مجموعة من الأرواح العالقة في تابور ويرجع وجودها إلى أحداث قديمة حدثت في المدينة، ولكل شبح قصته الخاصة التي تكتشفها أثناء اللعب.

قصة اللعبة

تبدأ اللعبة بوصول جوناثان إلى Tabor للتحقيق في اختفاء غامض للأشخاص في المدينة، يقوم اللاعب باكتشاف التاريخ المظلم للمدينة ومواجهة الأشباح التي تريد الانتقام، تركز اللعبة بشكل كبير على التحقيق والاستكشاف، لذلك يجب على اللاعب جمع الأدلة وحل الألغاز لكشف أسرار البلد، يقوم اللاعب بعد ذلك بمواجهة الأشباح التي تسعى إلى الإنتقام لذلك يجب استخدام مهاراته والأسلحة بحرص للبقاء على قيد الحياة.

تتميز لعبة Ghosts of Tabor من بين العاب الواقع الافتراضي بتصميم مذهل يجمع بين الأجواء المظلمة والغامضة، وتم تصميم جميع تفاصيل المدينة بدقة عالية وكذلك الأشباح التي تبدو حقيقة مما يزيد من إحساسك بالرعب وتشعرك بأنها سوف تخرج من الشاشة لتنقض عليك وتقتلك، كما تلعب المؤثرات الصوتية في اللعبة دور كبير في حالة الرعب والتوتر التي تعيشها أثناء اللعب، مما يجعلك تشعر كأنك تعيش في مدينة تابور المرعبة.

2- Vampire: The Masquerade – Justice

هي لعبة من أفضل العاب الواقع الافتراضي تعتمد على سلسلة الألعاب الشهيرة “Vampire: The Masquerade” التي تعود جذورها إلى لعبة الطاولة الكلاسيكية، تتميز اللعبة بأجوائها المظلمة المليئة بالتفاصيل، يتعمق اللاعبون في عالم مصاصي الدماء المليء بالمخاوف والصراعات الخفية مما يجعلها من أكثر العاب الواقع افتراضي التي تجذب اللاعبين وتجلعم يرغبون في مواجهة مصاصي الدماء.

الشخصيات الرئيسية في اللعبة

البطل الرئيسي: يتحكم اللاعب في شخصية مصاص دماء جديدة تنضم إلى المجتمع السري في المدينة.

مجموعة كبيرة من مصاصي الدماء والبشريين الذين يحاولون كشف الحقيقة.

قصة اللعبة

تدور أحداث اللعبة في عالم مظلم حيث يعيش مصاصو الدماء بين البشر في سرية تامة، يتم فرض قوانين من المجتمعات السرية لمصامي الدماء حتى لا يتم اكتشاف السر، وتبدأ اللعبة باندماج اللاعب في المجتمع السري لمصاصي الدماء ومحاولته إثبات ولائه لهم، تتوالى الأحداث بين المهام المطلوبة من اللاعب التي تشمل التجسس، الاغتيالات، والتحقيقات.

تعتمد اللعبة بشكل كبير على اللعب بالأدوار والتخفي، حيث يجب على اللاعب اتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر على مسار القصة، كما تحتوي على مجموعة من المهام التي تتطلب من اللاعب استخدام قدراته الخاصة كمصاص دماء، مثل التلاعب بالعقول، والتحول، واستخدام القوة الخارقة، والمحاربة من أجل البقاء.

تتميز اللعبة بتصميم بصري يعكس الأجواء المظلمة والغموض المحيط بعالم مصاصي الدماء، المدن مضاءة بأضواء خافتة، والشخصيات مصممة بتفاصيل دقيقة تعكس طبيعتهم الغامضة، كما تحتوي على المؤثرات الصوتية التي تزيد من إحساس الرعب والتوتر وتشمل الأصوات الطبييعة، مثل: خطوات الأقدام والهمسات مما يضيف واقعية للأحداث.

3- Beat Saber

لعبة Beat Saber هي واحدة من أشهر العاب الواقع الافتراضي (VR) التي حققت شهرة واسعة منذ إطلاقها والتي طورتها شركة Beat Games، تتميز اللعبة بأسلوبها الفريد والجذاب الذي يمزج بين الموسيقى والإيقاع والحركة مما يجعلها تجربة غامضة وممتعة.

أوضاع اللعبة

الوضع الفردي حيث يمكن للاعبين التمتع بلعب اللعبة بمفردهم، حيث يمكنهم اختيار الموسيقى التي تستهاوهم وتحديد مستوى صعوبة اللعبة المناسب لهم.

الوضع الجماعي حيث تتيح اللعبة أيضًا إمكانية اللعب الجامعي الذي يزيد من التفاعل ومتعة اللعبة وجاذبيتها.

مستويات اللعبة

توفر لعبة Beat Saber مستويات متعددة من الصعوبة، لداية من المستوى السهل فالصعب وحتى المستحيل، كل مستوى يضيف تحديات جديدة ويزيد من سرعة المكعبات مما يجعل اللعبة مشوقة ومليئة بالتحدي، كما تحتوي اللعبة على نظام إنجازات يشجع اللاعبين على تحقيق أهداف معينة مثل الحصول على درجات عالية في المسارات الصعبة أو قطع عدد معين من المكعبات بدقة.

طريقة اللعب

يدخل اللاعب في Beat Saber إلى عالم افتراضي حيث يتحكم بسيفين ضوئيين يشبهان سيوف الليزر في أفلام الخيال العلمي، والهدف من السيوف هو قطع المكعبات الملونة التي تظهر باتجاه اللاعب وفقًا للإيقاع الموسيقي.

يحدد لون السيف اتجاه القطع (السيف الأحمر يقطع المكعبات الحمراء، والأزرق يقطع المكعبات الزرقاء)، كما تتزامن حركة المكعبات مع إيقاع الموسيقى داخل اللعبة، وتظهر الكثير من العقبات التي يجب على اللاعب تجنبها مثل الجدران التي تظهر في الطريق أو القنابل التي يجب تفاديها.

حازت لعبة Beat Saber على شعبية بالغة بين العاب الواقع الافتراضي VR games حيث جذبت عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأعمار وزادت من شعبية العاب الواقع الافتراضي بشكل عام، كما أنشأ اللاعبون مجتمعًا نشطًا حول اللعبة مما ساهم في إبقاء اللعبة على الساحة.

4- Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx هي لعبة VR ضمن العاب الواقع الافتراضي تم تطويرها ونشرها من قبل شركة Valve، وهي جزء من سلسلة “Half-Life” الشهيرة، صدرت اللعبة في مارس 2020 ونالت إعجاب النقاد واللاعبين على حد سواء، لما تقدمه من تجربة مليئة بالمغامرة، هذا بالإضافة إلى الابتكارات التقنية في مجال العاب الواقع الافتراضي.

الشخصيات الرئيسية في Alyx

أليكس فانس: البطلة الرئيسية، مقاتلة في المقاومة ومهندسة موهوبة.

إيلي فانس: والد أليكس وزعيم المقاومة، عالِم ومهندس.

راسل: مهندس ومخترع، يساعد أليكس عن بعد من خلال توفير المعدات والإرشادات.

قصة اللعبة

تدور أحداث Half-Life: Alyx بين أحداث Half-Life الأصلية و Half-Life 2 ، اللاعبون يتحكمون بالشخصية الرئيسية “أليكس فانس” التي تنضم إلى والدها “إيلي فانس” في مقاومة احتلال “الكمبائن” للأرض، تبدأ اللعبة بأليكس ووالدها إيلي في محاولة لتخريب عمليات الكمبائن وتتوالى الأحداث عندما يتم أسر إيلي، وتحاول أليكس إنقاذه وخلال رحلتها تكتشف أليكس أسرار كثيرة.

طريقة اللعب

تتميز اللعبة مثلها مثل أي لعبة من العاب الواقع الافتراضي بمساحة كبيرة من التفاعل حيث يمكن للاعبين التفاعل مع العديد من العناصر المحيطة بهم واستخدام أجهزة التحكم في الواقع الافتراضي باستخدام الأسلحة كالبنادق والمسدسات، كما تتطلب اللعبة استخدام استراتيجيات مختلفة للنجاة من المعارك ضد الأعداء، بما في ذلك الكمائن، كما تضم اللعبة الكثير من الألعاب التي يجب حلها للتقدم في اللعبة.

5- The Walking Dead: Saints & Sinners

أحد العاب الواقع الافتراضي الشهيرة هي لعبة The Walking Dead: Saints & Sinners والتي تعود إلى سلسلة القصص المصورة الشهيرة “The Walking Dead” وتم تطويرها بواسطة Skydance Interactive وصدرت لأول مرة في يناير 2020، تقدم اللعبة تجربة مغامرة مثيرة في عالم الزومبي، ويجب على اللاعبين اتخاذ قرارات سريعة وصائبة للبقاء على قيد الحياة.

الشخصيات الرئيسية في اللعبة

السائح (The Tourist): الشخصية الرئيسية التي يتحكم فيها اللاعب، مغامر يبحث عن البقاء والكشف عن أسرار المدينة.

الأجراس (The Bells): أشخاص يستخدمون أجراس الكنائس لجذب الزومبي إلى أماكن محددة لتحقيق أهدافهم.

الريزيدنتس (The Reclaimed): مجموعة من الناجين الذين يحاولون إعادة بناء المجتمع باستخدام طرقهم الخاصة.

قصة اللعبة

تدور القصة حول استكشاف مدينة نيو أورلينز بعد اجتياح الزومبي للعالم وانتشار العصابات وتخريب المدينة، حيث يتلقى اللاعب أوامر ومهام من الشخصيات المختلفة ويجب عليه اتخاذ قرارات سريعة تؤثر على مسار القصة.

يمكن للاعبين استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والأسلحة للبقاء على قيد الحياة واستخدام العنصار المتوفرة حولهم مثل الأبواب، الصناديق، والأسلحة، وتتمثل الأسلحة المستخدمة في: الأسلحة القيربة منهم مثل السكاكين والفؤوس، والأسلحة البعيدة مثل البنادق والأقواس حيث أن كل سلاح له استخداماته ومميزاته الخاصة.

يحتاج اللاعبون إلى التحكم في الموارد المتاحة بعناية مثل الطعام والشراب، لضمان البقاء على قيد الحياة والحفاظ أيضًا على مستوى الطاقة وأخذ مزيد من الراحة، كما يمكنهم جمع الأدوات المتاحة لصناعة الأسلحة وبناء الحصون لحماية أنفسهم من الزومبي.

في الختام، قدمنا خلال هذا المقال 5 من أشهر العاب الواقع الافتراضي التي حازت بإعجاب النقاد واللاعبين وساهمت بشكل كبير في تطوير الواقع الافتراضي وتحسين سمعة ألعاب VR games، والآن يمكنك تجربة أحد هذه الألعاب بنفسك لتعرف أي منها يستحق التجربة ولكن بصفة عامة لقد عرضنا الأعاب التي نالت على تقييمات مرتفعة فهي أفضل ألعاب VR لهذا العام.

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