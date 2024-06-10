شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك DuckDuckGo يطلق ميزة للدردشة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق DuckDuckGo، محرك البحث المعروف بتركيزه القوى على خصوصية المستخدم، DuckDuckGo AI Chat، تتيح لك هذه الخدمة الجديدة التفاعل مع روبوتات الدردشة القوية المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مجهول تمامًا ومجانًا.

تعمل دردشة الذكاء الاصطناعي هذه كوسيط بينك وبين روبوتات الدردشة، يمكنك طرح الأسئلة أو تقديم المطالبات، وسيقوم DuckDuckGo AI Chat بتوجيهها إلى برنامج الدردشة الآلي المناسب (مثل OpenAI GPT-3.5 Turbo أو Anthropic’s Claude 3 Haiku) مع إزالة أي معلومات شخصية من استفساراتك، كما لن ترى روبوتات الدردشة نفسها سوى عنوان IP الخاص بـ DuckDuckGo، وليس عنوانك، مما يزيد من حماية هويتك.

على الرغم من أن بعض برامج الدردشة الآلية قد تقوم بتخزين محادثاتك مؤقتًا، إلا أن هذه الميزة تؤكد للمستخدمين أن هذه البيانات يتم حذفها في غضون 30 يومًا ولا يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تحسينها.

الخدمة مجانية للاستخدام، ولكن هناك حد يومي لعدد التفاعلات لمنع إساءة الاستخدام، يجب ألا يواجه المستخدمون العاديون هذا الحد أثناء الاستخدام العادي، حيث تخطط DuckDuckGo لزيادة عدد روبوتات الدردشة المتاحة في المستقبل، ما يوفر لك المزيد من الخيارات لاستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم وإجراء محادثات مجهولة المصدر.