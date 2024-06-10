تكنولوجيا: تسريب كاميرا الحركة الجديدة Insta360 Go 3S بقدرات 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسربت التفاصيل الأولية حول كاميرا Insta360 الجديدة، وذلك بواسطة Igor Bogdanov الذي يحمل اسم @Quadro_News على موقع X (تويتر سابقًا).

وباختصار، كشفت تسريبات Igor المختلفة عن خطط الشركة لتقديم كاميرا أكشن جديدة بدلاً من خيارات 360 أو الواقع الافتراضي الجديدة.

وبناءً على الصور، ستقوم الشركة بتسويق الكاميرا الجديدة باسم Go 3S، وذلك بعد أقل من عام من الإعلان عن Insta360 Go 3.

كمرجع، ستتبع Insta360 Go 3S أيضًا كاميرا Insta360 X4 التي كشفت عنها Insta360 في وقت سابق من هذا العام.

قد تفتقر Insta360 Go 3S إلى إمكانات تسجيل الفيديو بزاوية 360 درجة الموجودة في X4. وبالمثل، يشير اسمها إلى أنها ستكون تحديث متكرر مقارنة بـ Insta360 Go 3 من العام الماضي.

ومع ذلك، يقال إن Go 3S تتميز بدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، وهي ترقية تتجاوز حد 2.7K/30 FPS من الاصدار السابق.

على الرغم من أن تفاصيل الأسعار لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي، فقد أدرجت أمازون الكاميرا لفترة وجيزة مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت مع الإشارة أيضًا إلى العديد من الميزات المشتركة مع Insta360 Go 3 الحالي.

وبالمثل، ليس من الواضح متى ستكون Insta360 Go 3S متاحة عالميًا. ومع ذلك، يبدو أن Insta360 ستقدم الكاميرا فيالصين في 13 يونيو.

لم تلمح الشركة ما إذا كان هذا الإصدار سيكون حصريًا للصين أم أنه سيمتد إلى أسواق أخرى أيضًا.

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