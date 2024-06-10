تكنولوجيا: Xiaomi تطلق Redmi 13 مع ميزات ممتعة للإبداع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 يونيو 2024

تُطلق شركة Xiaomi هاتف Redmi 13، وهو هاتف يضع معايير جديدة للهواتف الذكية في هذه الفئة. تم تصميمه خصيصًا لمن يسعون للجمال والأداء معاً، ويتميز بتصميمه الأنيق وكاميرا رئيسية قوية تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، إلى جانب شاشة AdaptiveSync كبيرة الحجم مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. ومن خلال تصميم خلفي زجاجي مذهل وشحن سريع بقوة 33 واط، يجسد Redmi 13 التزام شركة Xiaomi بتقديم القيمة والابتكار.

كاميرا بدقة 108 ميجابكسل وميزات ممتعة لتصوير استثنائي

يُقدم هاتف Redmi 13 أحدث كاميرا رئيسية على الإطلاق بدقة 108 ميجابكسل في سلسلة Redmi، وتبرز بميزة التكبير 3x لتحقيق تفاصيل استثنائية. بفضل استخدام مستشعر ISOCELL HM6 المتطور وتقنية تجميع البكسل 9 في 1، يُمكنه التقاط صور ليلية واضحة وصور HDR نابضة بالحياة، مما يمكّن المستخدمين من التقاط لحظات مذهلة بسهولة.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية الاستثنائية، يجذب هاتف Redmi 13 عشاق الصور الشخصية بفضل ترقية الكاميرا الأمامية إلى 13 ميجابكسل مع حلقة إضاءة لإضاءة طبيعية جذابة. وللمزيد من الإبداع، يمكن للمستخدمين تحسين صورهم باستخدام فلاتر بطابع قديم وتصميمات الإطارات، مما يتيح لهم التعبير بإبداع أثناء توثيق رحلاتهم أو مشاركة تجاربهم بطريقة ممتعة.

تصميم خلفي زجاجي أنيق لتعزيز الأداء

يقدم هاتف Redmi 13 تصميمًا خلفيًا زجاجيًا مصقولًا، مما يرتقي بأناقة سلسلة Redmi. يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والذهبي الرملي، والوردي اللؤلؤي، والأزرق المحيطي الجذاب، ليلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الرقي. بسماكة 8.3 ملم فقط، يوفر الهاتف إحساسًا بخفة الوزن وجودة عالية، بالإضافة إلى شهادة IP53 للحماية من الرطوبة. يمزج Redmi 13 بين الشكل والأداء بسلاسة، مما يتناسب مع أنماط حياة المستخدمين المختلفة بسهولة.

شاشة غامرة بحجم 6.79 بوصة مزودة بتقنية AdaptiveSync لتحسين العرض.

يتميز Redmi 13 بشاشة FHD+ واسعة بمقاس 6.79 بوصة مزودة بتقنية AdaptiveSync، ويضبط معدل التحديث بشكل ديناميكي حتى 90 هرتز وفقًا للاستخدام، مما يوفر أداءً سلسًا مع الحفاظ على عمر البطارية. كما تتميز الشاشة بعمق ألوان ممتاز وأقصى سطوع يصل إلى 550 شمعة في المتر المربع، مما يضمن الحصول على صور حية وواضحة، حتى في ضوء الشمس.

يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة مع هاتف Redmi 13، الذي يحمل شهادات TÜV Rheinland الثلاثية لخصائص Low Blue Light، وFlicker Free، وCircadian Friendly ومع تقنية التعتيم المستمر، فإنها تقلل من إجهاد العين في إعدادات الإضاءة المنخفضة، مما يضمن المزيد من الراحة.

تم تصميم Redmi 13 مع مراعاة راحة المستخدم، ويأتي مع شاشة Corning® Gorilla® Glass التي توفر حماية مرنة ضد المطبات والضربات اليومية. كما تم تحسين خاصية التعرف على اللمس والتحكم فيه، مما يمنع بشكل فعال المحفزات العرضية من قطرات الماء.

بطارية بسعة 5030 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات لتوفير الطاقة طوال اليوم

توفّر بطارية Redmi 13، بسعة 5030 مللي أمبير، أداءً يدوم طوال اليوم. حيث تزود 23 ساعة من الاتصال أو 28 ساعة من الاستماع إلى الموسيقى بعد شحنها لمدة 60 دقيقة فقط. وحتى بشحن سريع لمدة خمس دقائق فقط، يتسنى للمستخدم الاستمتاع بمكالمات تصل إلى ساعتين.

ومع شحنها السريع بقوة 33 واط، يمكن لبطارية Redmi 13 الوصول إلى طاقتها الكاملة في غضون 62 دقيقة فقط، مما يجعلها خيارًا مريحًا للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في انتظار الشحن.

بدعم نظام التشغيل Xiaomi HyperOS، يقدم Redmi 13 واجهة محسنة مع خيارات للشاشة الرئيسية وإدارة الإشعارات. تضمن منصة MediaTek Helio G91-Ultra تجربة لعب سلسة ومتعددة المهام، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. يتميز Redmi 13 بمقبس لسماعات الرأس بمقاس 3.5 ملم، وقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وإشعارات فلاش عبر ضوء LED خلفي.

السعر والتوافر

تم إطلاق هاتف Redmi 13 في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر وهو متاح الآن عبر جميع قنوات بيع Xiaomi الرسمية، بما في ذلك Jarir وSTC وLuLu وNesto وNoon وZain. يأتي الجهاز باللون الأسود، والذهبي الرملي، والوردي اللؤلؤي، والأزرق المحيطي ويأتي Redmi 13 ، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر 649 ريال سعودي.

نبذة عن شركة Xiaomi

تأسست شركة Xiaomi في أبريل 2010 وتم إدراجها في المجلس الرئيسي لبورصة هونغ كونغ في 9 يوليو 2018 (1810.HK). إن Xiaomi هي شركة إلكترونيات استهلاكية وتصنيع ذكي للهواتف الذكية والأجهزة الذكية المتصلة بمنصة إنترنت الأشياء في جوهرها.

من خلال تبني رؤيتنا المتمثلة في “إنشاء صداقات مع المستخدمين وكوننا الشركة الأروع برأي المستخدمين”، تلاحق Xiaomi باستمرار الابتكارات وتجربة المستخدم العالية الجودة والكفاءة التشغيلية. تصنّع الشركة باستمرار منتجات رائعة بأسعار معقولة للسماح لكل شخص حول العالم بالحصول على حياة أفضل من خلال التقنية المبتكرة.

Xiaomi هي إحدى شركات الهواتف الذكية الرائدة في العالم، حيث تصنف شحناتها العالمية من الهواتف الذكية ضمن الثلاثة الأوائل وبلغ عدد مستخدميها الشهريين العالميين (بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) 641.2 مليون في ديسمبر 2023. كما أن الشركة أنشأت أيضًا أبرز منصة للذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء (AI+IoT) في العالم، حيث وصل عدد الأجهزة الذكية المتصلة بمنصتها إلى حوالي 739.7 مليون جهاز (باستثناء الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية) بتاريخ 31 ديسمبر 2023. في أكتوبر 2023، قامت Xiaomi بتحديث استراتيجيتها لتصبح “إنسان × سيارة × منزل” للبيئة الذكية، حيث تدمج بسلاسة الأجهزة الشخصية ومنتجات المنزل الذكية والسيارات. تركز Xiaomi دائمًا على الإنسانية وتلتزم بتوفير تجارب متصلة شاملة وأفضل. تتوفر منتجات Xiaomi في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم. في أغسطس 2022، تم إدراج الشركة في قائمة Fortune Global 500 للمرة الرابعة، حيث احتلّت المرتبة 266، متقدمةً 72 مرتبة مقارنةً بالعام 2021.

تُعتبر Xiaomi أحد مكوّنات مؤشر Hang Seng ومؤشر Hang Seng