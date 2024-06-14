شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يزيد الحد الأقصى للمشاركين في مكالمات الفيديو لـ 32 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

حدث واتساب شرائح مكالمات الفيديو الخاصة به، وتعمل المنصة المملوكة لـ Meta على تحسين مكالماتها من خلال ميزة جديدة لمشاركة الشاشة وعدد أكبر من المشاركين وتسليط الضوء على المتحدثين لمحاولة جعل النظام الأساسي منافسًا أكثر قابلية للتطبيق لـ Zoom وFaceTime وGoogle Meet.

يمكن أن تكون مشاركة الشاشة مفيدة لمشاهدة مقاطع الفيديو معًا، أو مشاركة المحتوى الذي لا يمكن مشاركته بسهولة، أو استكشاف أخطاء أجهزة والديك وإصلاحها، كما يسمح أيضًا بمشاركة الصوت، حتى تتمكن من الدردشة بسهولة مع الآخرين أثناء النظر إلى شاشتهم.

وقام واتساب أيضًا بتوسيع عدد المشاركين إلى 32 شخصًا في مكالمات الفيديو، وينطبق الحد الأقصى الجديد على جميع المنصات، كما إنها زيادة كبيرة عن الحد السابق البالغ ثمانية أشخاص، والذي تم طرحه لأول مرة في عام 2020 مع بدء عمليات الإغلاق الوبائية بكامل طاقتها.

ويعد تسليط الضوء على مكبر الصوت بمثابة تعديل آخر في تحديث واتساب (والتي تعد بالفعل ميزة قياسية في العديد من منصات الاتصال الأخرى) ، في مكالمة جماعية يظهر الشخص الذي يتحدث أولاً في صف المشاركين، ويتم تمييز صورته، مما يسهل التعرف على من لديه الميكروفون الذي يضرب به المثل.

وسلط واتساب أيضًا الضوء على تحوله الأخير إلى برنامج الترميز MLow لإجراء مكالمات أكثر وضوحًا، ومن المفترض أن يقوم الضغط الجديد بتنظيف الضوضاء وإلغاء الصدى، وهو أمر مفيد للبيئات الصاخبة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث مكالمات الفيديو بدقة أعلى إذا كانت شبكتك سريعة بما يكفي لدعمها.