شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أزمة معالجات Core i9 من إنتل والان مع تفاصيل الخبر

علقت إنتل على أزمة معالجات ألعاب سطح المكتب من الجيلين الثالث والرابع عشر من رقائق Core i9 و"Raptor Lake" و"Raptor Lake S" بعد أشهر من تسببها في تعطيل الألعاب، مؤكدة أنها لا تمتلك حل نهائي لهذه المشكلة.

وقال المتحدث باسم إنتل توماس هانافورد فى بيان "لم تؤكد إنتل السبب الجذري وتواصل مع شركائها التحقيق في تقارير المستخدمين المتعلقة بمشكلات عدم الاستقرار على معالجات سطح المكتب Intel Core 13th و14th (K/KF/KS) غير المؤمّنة".

وأضاف، "يعمل تصحيح الرمز الصغير المشار إليه في التقارير الصحفية على إصلاح خطأ eTVB الذي اكتشفته شركة Intel أثناء التحقيق في تقارير عدم الاستقرار ، في حين أن هذه المشكلة من المحتمل أن تساهم في عدم الاستقرار، إلا أنها ليست السبب الجذري”.

ويشير البيان الرسمي لشركة Intel (ويؤكد جزئيًا) إلى مستندات Intel الداخلية المسربة التي حصل عليها مختبر Igor's Lab في وقت سابق، و تشير هذه الوثائق إلى أن جزءًا من المشكلة يكمن في كيفية قيام شرائح Intel برفع تردد التشغيل عن طريق الخطأ لنواتها الخاصة، وذلك باستخدام ميزة تسمى تعزيز السرعة الحرارية المحسنة (eTVB)، حتى عندما كان من المفترض أن تعرف أنها كانت ساخنة جدًا بحيث لا يمكنها القيام بذلك.

السبب الجذري هو قيمة غير صحيحة في خوارزمية الرمز الصغير المرتبطة بميزة eTVB،" وتابع: يشير تحليل الفشل (FA) للجيلين الثالث عشر والرابع عشر من معالجات K SKU إلى حدوث تحول في الحد الأدنى من جهد التشغيل على المعالجات المتأثرة الناتج عن التعرض التراكمي للجهود الأساسية المرتفعة.

وقد حدد تحليل Intel أن العامل المساهم المؤكد في هذه المشكلة هو إدخال الجهد الكهربي المرتفع إلى المعالج بسبب إعدادات BIOS السابقة التي تسمح للمعالج بالعمل بترددات وفولتية توربينية حتى عندما يكون المعالج في درجة حرارة عالية. وكانت الأجيال السابقة من معالجات Intel K SKU أقل حساسية لهذا النوع من الإعدادات بسبب انخفاض جهد التشغيل الافتراضي وتردده.

وتؤكد إنتل أن eTVB كان من المحتمل أن يكون جزءًا من المشكلة، فمن الواضح أنه ليس "السبب الجذري" للمشكلة برمتها ، ونأمل أن نحصل على إصلاح كامل قريبًا.