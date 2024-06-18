شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يقدم ميزة جديدة مشابهة لـ X تتيح إضافة ملاحظات لمقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط إيلون ماسك الضوء بشكل متكرر على أهمية ميزة Community Notes على X، حيث تحدث عن دورها في توفير معلومات دقيقة للمستخدمين، وقد أثنى ماسك مرارًا وتكرارًا على هذه الميزة، قائلًا إنها تساعد في ضمان السلامة الفعلية للمحتوى الذي تتم مشاركته على المنصة، وتسمح للمستخدمين بالتحقق من صحة المعلومات المتداولة على المنصة قبل قبولها على أنها صحيحة، في الآونة الأخيرة، هناك تقارير تشير إلى أن يوتيوب يعمل أيضًا على تطوير ميزة مماثلة للسماح للمستخدمين بمعرفة ما هو موجود داخل الفيديو، وفقاً لموقع indiatoday.

وفقًا لتقرير نشر في The Verge، يختبر يوتيوب ميزة جديدة تتيح للمشاهدين إضافة سياق من مصادر المجتمع إلى مقاطع الفيديو، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتقديم معلومات إضافية لتوضيح ما إذا كان الفيديو، على سبيل المثال، محاكاة ساخرة أو إذا كان يحتوي على لقطات قديمة معروضة على أنها حديثة.

عندما تعتبر الملاحظة مفيدة، ستظهر في مربع صغير أسفل الفيديو، تمامًا مثل X، ويبدأ موقع يوتيوب هذه التجربة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين والمقيمين لتقليل المعلومات الخاطئة، وقد اعترفت الشركة، وفقًا لموقع The Verge، بأن معلومات غير صحيحة قد تظهر أثناء هذه التجربة ولكنها تعتبرها جزءًا من عملية التعلم.

ومن ثم، لا يستطيع سوى عدد محدود من المساهمين المختارين كتابة هذه الملاحظات اعتبارًا من الآن، وسيقوم مقيمون خارجيون بتقييم مدى فائدتها، ويخطط يوتيوب لاستخدام هذه التعليقات لتحسين نظام تقييم الملاحظات الخاص به خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف التقرير أنه مع استمرار مرحلة الاختبار، سيبدأ يوتيوب في سؤال المشاهدين عما إذا كانوا يجدون ملاحظة "مفيدة" أو "مفيدة إلى حد ما" أو "غير مفيدة"، وتقديم أسباب اختيارهم، وستساعد هذه التعليقات الخوارزمية في تحديد الملاحظات المفيدة بشكل عام، ومن المرجح أن يتم عرض الملاحظات التي يجدها العديد من الأشخاص مفيدة.