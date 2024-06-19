شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك استخدام أي سماعات بلوتوث مع تطبيق Sonos؟ والان مع تفاصيل الخبر

ربما لاحظ المشجعون الغزيرون لـ Sonos - وخاصة أولئك الذين يبحثون عن آخر تحديثات التطبيق على أمل إجراء تحسينات واسعة النطاق - ميزة جديدة. وهذا بالتأكيد سبب للإثارة، على الرغم من أنه ربما ليس بالطريقة التي كان يأملها البعض.

أضاف التحديث الأخير لتطبيق Sonos القدرة على إضافة سماعات رأس بلوتوث إلى الإعداد، حيث يعد هذا أمرًا مثيرًا في حد ذاته لأنك لم تتمكن مطلقًا من استخدام سماعات الرأس بلوتوث مع التطبيق ولكنها أيضًا إضافة مرتبطة مباشرة بالإعلان عن سماعات Sonos Ace.

و Sonos Ace هي أول سماعات رأس من الشركة التي صنعت مكبرات صوت غير مخصصة على جانب الرأس، تشبه سماعات الرأس التقليدية التي تعمل بتقنية بلوتوث حيث لا يتعين عليك فعليًا استخدام التطبيق لاستخدامها، لذا ما عليك سوى إقرانها مثل أي سماعات رأس أخرى تعمل بتقنية بلوتوث والاستماع إليها عبر أي تطبيق ترغب في استخدامه.

ولكن - تمامًا مثل سماعات الرأس الأخرى التي تعمل بتقنية بلوتوث - هذا لا يعني أنك لن ترغب أبدًا في استخدامها مع التطبيق الخاص بها، حيث يمنحك الاقتران مع تطبيق Sonos إمكانية الوصول إلى EQ، وهي أيضًا الطريقة التي ستتحكم بها في إلغاء الضوضاء النشط، بالإضافة إلى الصوت المكاني والتتبع.

ستتمكن أيضًا من تبديل مستشعرات التآكل (التي تكتشف ما إذا كانت موجودة بالفعل على رأسك)، وستكون قادرًا على الاقتران بجهاز آخر عبر Bluetooth Multipoint، كما تمكن من رؤية مستوى البطارية الدقيق.

وقد تقودك الطريقة التي يظهر بها الخيار في قائمة الإعدادات إلى الاعتقاد بأنه يمكنك إضافة أي سماعات رأس بلوتوث قديمة إلى التطبيق.