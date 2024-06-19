شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تختار دفعة رواد الفضاء الرابعة كجزء من هدف الهبوط على سطح القمر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية الأسبوع الماضي أن الصين اختارت 10 رواد فضاء جدد للتدريب كجزء من هدفها المتمثل في إرسال طاقم إلى القمر بحلول عام 2030، وفقاً لموقع space.

وتضم الدفعة الأخيرة ثمانية طيارين واثنين من خبراء الحمولة، وفقًا لمكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني (CMSEO)، ومن المقرر أن يتلقوا حوالي عامين من التدريب في مركز رواد الفضاء الصيني (ACC) في بكين، وبعد ذلك سيصبحون مؤهلين للقيام بمهام مأهولة إلى محطة تيانجونج الفضائية في مدار أرضي منخفض.

وقال هوانغ ويفن، كبير مدربي رواد الفضاء، لصحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الدولة، إن المرشحين الجدد لرواد الفضاء سيتم تكليفهم بإجراء تجارب علمية داخل محطة تيانجونج وكذلك "إنجاز المهام المأهولة للدولة إلى القمر".

وفي حين أن جميع رواد الفضاء الصينيين الـ 39 الذين تم اختيارهم سابقًا كانوا طيارين سابقين في القوات الجوية، فإن الدفعة الأخيرة تضم لأول مرة طيارين من القوات البرية والأجنحة البحرية لجيش التحرير الشعبي، وتم اختيار العشرة المختارين حديثًا من بين مجموعة مكونة من 120 متقدمًا بعد ثلاث جولات من الاختبارات المتعلقة بالمهارات الجسدية والنفسية، وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي.

يعد متخصصا الحمولة، أحدهما من هونج كونج وماكاو، أول مرة يتم فيها اختيار رواد فضاء من "المنطقتين الإداريتين الخاصتين"، وذكرت وسائل الإعلام في هونج كونج أن الخبير من المدينة هو لاي كا ينج، كبير المفتشين في شرطة هونج كونج الذي عمل في قسم الخدمات الفنية السرية بالقوة، وقال جون لي كا تشيو، وهو الرئيس التنفيذي الحالي لهونج كونج، إن اختيار كا يينج "يكتب تاريخًا مجيدًا لهونج كونج، ويجعل هونج كونج بأكملها فخورة"، وفقًا لصحيفة هونج كونج فري برس.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أفراد الطاقم الثمانية المتبقين، كما هو الحال مع بروتوكول وكالة الفضاء الصينية المأهولة، على سبيل المثال، تميل الوكالة إلى الإعلان عن هويات رواد الفضاء الذين يسافرون إلى تيانجونج قبل يوم واحد فقط من الإطلاق.