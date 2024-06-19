شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق المرحلة التجريبية الثالثة من Android 15 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل اليوم أنها ستطلق الإصدار التجريبي الثالث من Android 15، وأن واجهات برمجة تطبيقات المطورين وجميع السلوكيات المتعلقة بالتطبيقات أصبحت الآن نهائية بالنسبة للمختبرين لمراجعتها ودمجها في تطبيقاتهم، ويمكن إتاحة التطبيقات التي تستهدف Android 15 على Google Play، وفقاً لموقع indiatoday.

على الرغم من أن Android 15 Beta 3 لم يتغير كثيرًا منذ التحديث الأخير، إلا أن هناك بعض المؤشرات المثيرة للاهتمام التي تم الكشف عنها مع هذا التحديث، في المدونة، يلفت جوجل الانتباه إلى تغيير مهم في واجهة مستخدم مفتاح المرور.

يستخدم تحديث Android 15 Beta 3 مفتاح مرور مع المصادقة البيومترية التي تحدث في خطوة واحدة بدلاً من خطوتين، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تستهدف Android 15 باستخدام مفاتيح المرور في خطوة واحدة، إما من خلال التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو قفل الشاشة.

أبرز الميزات الأخرى لنظام Android 15 Beta 3

بصرف النظر عن واجهة المستخدم المحسنة لمفتاح المرور، تشارك جوجل أيضًا أن تحديث Android 15 Beta 3 سيحتوي على ميزات جديدة أخرى أيضًا.

ميزة المساحة الخاصة: على غرار المجلد الآمن من سامسونج، يسمح هذا بقفل تطبيقات معينة خلف مصادقة إضافية، قد يحتاج المطورون إلى ضبط منطق الملف الشخصي، ويجب تحديث المشغلات المخصصة لإخفاء هذه التطبيقات من الشاشة الرئيسية ودرج التطبيقات.

تغييرات فرض الإغلاق: عندما يتم فرض إغلاق التطبيق، يتم إيقافه إلى أجل غير مسمى حتى يتم إعادة تشغيله، ستظهر عناصر الواجهة الخاصة بهذه التطبيقات باللون الرمادي.

دعم حجم صفحة الذاكرة:يدعم Android 15 الآن الأجهزة التي يصل الحد الأقصى لحجم صفحة الذاكرة فيها إلى 16 كيلو بايت، ارتفاعًا من 4 كيلو بايت المعتاد، مما يسمح للهواتف ذات سعات ذاكرة الوصول العشوائي الأكبر.

الرسوم المتحركة السابقة التنبؤية: يتم تمكينها افتراضيًا، لتحفيز المطورين على دعم الميزة.

تاريخ إصدار أندرويد 15

بينما لم تعلن جوجل عن تاريخ إصدار المنتج النهائي، تشير الشائعات إلى أنه قد يتم إصدار Android 15 في أكتوبر 2024 تقريبًا، بعد إطلاق سلسلة Pixel 9 .