شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على جهاز Vision Pro الأرخص بنفس سعر جهاز iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل علي تقليل تكلفة المكونات لنموذجها الحالي من سماعة Vision Pro، وهو بصدد تطوير نسخة ميسورة التكلفة، مستهدفًا إصدارها بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن The Information.

يشتهر Vision Pro بشاشاته عالية الدقة وميزاته المتقدمة ولكنه واجه انتقادات لكونه باهظ الثمن، حيث يبدأ سعره من 3,499 دولارًا أمريكيًا، كما تمت ملاحظته بوزنه الكبير، مما يجعله أقل راحة للاستخدام لفترة طويلة، مع تباطؤ مبيعات Vision Pro، ويبدو أن شركة أبل تعيد التفكير في استراتيجيتها.

يقول تقرير في The Verge أن سماعة الرأس الجديدة الأكثر ملائمة للميزانية، والتي تحمل الاسم الرمزي N109، من المتوقع أن تحتفظ بشاشات العرض عالية الدقة التي تميز Vision Pro ولكنها ستتخلى عن بعض الميزات لتحقيق بنية أخف وزنًا - يُقال إنها أخف بمقدار الثلث من الأصلي، علاوة على ذلك، تهدف شركة آبل إلى تسعير هذا الطراز الجديد في نطاق هواتف iPhone المتطورة، ما بين 1500 دولار أمريكي و2500 دولار أمريكي، وفقًا لبلومبرج.

ومع ذلك، تسلط المعلومات الضوء على أن شركة أبل واجهت تحديات في خفض التكاليف دون المساس بشكل كبير بالميزات، مما قد يؤخر إصدار سماعات الرأس إلى ما بعد هدف 2025، وحتى الآن، لم تقدم شركة آبل أي تعليقات رسمية حول هذه التطورات.

في مارس من هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك، عن إمكانية وصول Vision Pro إلى السوق الصينية في وقت لاحق من هذا العام، وذكر تقرير لـ CNBC أنه في مقطع فيديو تمت مشاركته على حساب Weibo الخاص بـ CCTV، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل إطلاق Vision Pro في الصين عندما سئل.

وفي يونيو من العام الماضي، كشف كوك النقاب عن جهاز Vision Pro خلال مؤتمر WWDC 2023 ووصفه بأنه "نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر".

يأتي الطراز الأساسي من Vision Pro مزودًا بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت ويتضمن العديد من الملحقات مثل Solo Knit Band وDual Loop Band وختم خفيف ووسادتين خفيفتين وغطاء Apple Vision Pro وقماش تلميع وبطارية ومنفذ USB- كابل شحن C مع محول طاقة USB-C.

يأتي الجهاز مزودًا بشاشة 4K لكل عين، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) من خلال قرص مثبت على الجانب، وتعمل سماعة الرأس على إعداد ثنائي الشريحة يضم شريحة M2 الداخلية من أبل وشريحة R1 الجديدة المخصصة لمعالجة البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات المدمجة، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز تتبع العين والرأس واليد، مما يتيح للمستخدمين التنقل في الواجهة بدون وحدة تحكم.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سماعة الرأس على نظام التشغيل VisionOS، وهو نظام التشغيل الجديد من أبل، والذي يعد بالعمل بسلاسة مع معظم تطبيقات iPhone وiPad دون الحاجة إلى جهود تطوير إضافية من مطوري التطبيقات، وفي مؤتمر WWDC 2024 الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة أبل النقاب عن VisionOS 2 بقدرات جديدة.