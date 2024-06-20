شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 خطوات.. كيفية قفل التطبيقات على الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

تعد الطريقة الموصى بها لقفل التطبيقات على نظام أندرويد هي استخدام ميزة التثبيت المضمنة، وميزة تثبيت أندرويد المعروفة أيضًا باسم تثبيت الشاشة، هي أداة أمان تسمح لك بقفل جهازك في تطبيق واحد.

وفيما يلى تعرف عليها فى الخطوات التالية :

الخطوة 1: للبدء، انتقل إلى تطبيق الإعدادات على جهاز Android الخاص بك، ابحث عن تثبيت التطبيق وحدده .

الخطوة 2: في الصفحة التالية، قم بالتمرير لأسفل واختر تثبيت التطبيق، يجب أن يكون في وضع إيقاف التشغيل.

الخطوة 3: قم بالتبديل إلى تثبيت التطبيق وحدد موافق .

الخطوة 4: الخطوة التالية هي فتح التطبيق الذي ترغب في تثبيته، وبمجرد فتح التطبيق، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة لرؤية التطبيقات المفتوحة مؤخرًا.

الخطوة 5: حدد أيقونة التطبيق ، ثم اختر تثبيت من القائمة ، حدد حسنًا لتأكيد اختيارك وتم تثبيت التطبيق الآن.



الخطوة 6: لإلغاء تثبيت عنصر ما، اضغط مع الاستمرار على زري الرجوع والنظرة العامة (أو الصفحة الرئيسية) .



يعمل تثبيت التطبيق مع أي تطبيق لعبة مثبتة على هاتفك، لذا لا تتردد في استخدامه بالطريقة التي تراها مناسبة، ليس هناك أيضًا حد لعدد المرات التي يمكنك فيها تثبيت أحد التطبيقات أو المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بتثبيته.