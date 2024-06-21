شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسلحة عليك التوقف عن استخدامها فى ببجى موبايل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تعد لعبة ببجي موبايل لعبة OG Battle Royale التي تقدم تجربة لعب مميزة على الهاتف المحمول، تحتوي على العديد من الخرائط للاعبين وخيارات مختلفة للأسلحة وعناصر المخزون الأخرى، ومع ذلك فإن اللاعبين الجدد أو حتى بعض اللاعبين الحاليين يرتكبون خطأ اختيار الأسلحة الخاطئة أو عديمة الفائدة للبدء بها وهذا يضر بطريقة لعبهم ويقلل من فرصهم في الفوز.

فيما يلي بعض الأسلحة التي يجب عليك تجنب استخدامها في PUBG Mobile:

R45

يعد R45 أحد أكثر الأسلحة المكروهة في لعبة PUBG Mobile تتميز بأوقات إعادة تحميل بطيئة وحجم مجلة صغير، كذلك تتميز أيضًا بمعدل إطلاق نار منخفض، مما يجعلها غير مناسبة في ساحة المعركة. يمكنك اختيار أسلحة أخرى مثل المسدس بدلاً من R45

القوس والنشاب

7 من أصل 10 أشخاص سيصنفون Crossbow كواحد من أسوأ الأسلحة في اللعبة، على الرغم من أنه سلاح قوي، إلا أنه يتميز بوقت إعادة تحميل بطيء، يتطلب القوس والنشاب دقة جيدة لقتل الأعداء، ومع ذلك، فإن سرعة القذيفة البطيئة تجعل الأمر أسوأ بالنسبة للمعارك الساخنة، ومع ذلك فمن الأفضل تجنب ذلك كمبتدئ وتجربة أسلحة أخرى.

Win94

يعد Win94 أو Winchester Model 94 سلاحًا آخر يمكنك تجاهله في PUBG Mobile السلاح لديه واحد من أسوأ الأضرار ومعدل إطلاق النار، كما أن لديها ارتدادًا عاليًا، مما يعني أنه لا يمكنك استخدامها لأهداف متحركة، لذا يتجنب معظم اللاعبين الحصول على هذا السلاح ويجب عليك كمبتدئ أن تفعل الشيء نفسه.

منشار

هذا مخصص لأولئك الذين يلعبون على خريطة Miramar يتوفر Sawed-off في Miramar وهو سلاح يمكنك تجاهله، إنها بندقية مناسبة للقتال من مسافة قريبة ولكنها تتميز بمعدل إطلاق نار بطيء، كذلك هناك العديد من البنادق الأخرى قريبة المدى أو يمكنك أيضًا استخدام SMG لذلك.

قنبلة صوتية

هذا ليس بندقية إن Stun Grenade هي لعبة PUBG Mobile وليست مفيدة كما ينبغي، إذا كنت لاعبًا محترفًا وتعرف الطريقة الدقيقة لاستخدام قنبلة الصاعقة، فيمكنك استخدامها، ومع ذلك بالنسبة للمبتدئين فمن الأفضل تجنب ذلك.