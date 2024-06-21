شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تقر قانونين جديدين لحماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت ولاية نيويورك، قانونين جديدين يقيدان كيفية تفاعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وجمع البيانات منهم، حيث وقعت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول على مشروعي قانونين ليصبحا قانونًا، بما في ذلك قانون (SAFE) للأطفال وقانون نيويورك لحماية بيانات الأطفال.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، طلب SAFE من شركات الوسائط الاجتماعية مثل فيس بوك وX تقييد الخلاصات التي تسبب الإدمان للقاصرين على منصاتها، وتشمل هذه الخلاصات الموجهة خوارزميًا لمنع مستويات المشاركة غير الصحية.

ويمنع قانون حماية بيانات الأطفال في نيويورك أيضًا المواقع والأجهزة عبر الإنترنت من جمع أو مشاركة أو بيع البيانات الشخصية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

يتطلب كلا القانونين من الشركات الحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال بالوصول إلى الخلاصات التي تعتمد على الخوارزميات أو جمع البيانات منها.

تتطلب القوانين الجديدة أيضًا من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء ضوابط للتحقق من العمر وموافقة الوالدين لمنصاتها بناءً على الإرشادات التي وضعها المدعي العام في نيويورك.

جدير بالذكر أنه أصدرت أجزاء أخرى من البلاد قوانين تقيد أو تحد من وصول الأطفال إلى الهواتف والمنصات عبر الإنترنت، حيث وافق مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون مشابه لقانون SAFE في نيويورك والذي من شأنه أيضًا منع تطبيقات الوسائط الاجتماعية من إرسال إشعارات إلى القاصرين خلال ساعات الدراسة ومن منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا طوال العام.