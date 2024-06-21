شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لذكاء آبل أن يعمل على أجهزة أيفون القديمة الخاصة بك؟.. الشركة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

تم الكشف عن Apple Intelligence أمام العالم في مؤتمر WWDC 2024 هذا الشهر، وكان هناك الكثير من الحديث حول تقنية الذكاء الاصطناعي من آبل ومن سيتمكن من استخدامها، حيث تم التوضيح أنه إذا كنت تمتلك iPhone 15 Pro أو الطرازات الأعلى، فيمكنك استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي من الشركة، لكن حتى الآن كنا ننتظر من شركة آبل أن تكشف لنا السبب الرئيسي لهذا القيد.

وفي هذا الإطار، شارك المسؤولون التنفيذيون في الشركة التفاصيل في برنامج حواري من WWDC 2024 والذي صدر هذا الأسبوع، سبب دعم ميزة الذكاء الاصطناعي لعدد قليل من أجهزة آيفون.

يغطي الفيديو مجموعة واسعة من المواضيع ولكن السؤال الأكبر الذي كان علينا التركيز عليه يتعلق بميزات Apple Intelligence، هل يمكن لأجهزة آيفون القديمة أيضًا تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تم عرضها في وقت سابق من هذا الشهر؟ المديرون التنفيذيون لشركة آبل جون جياناندريا، وجريج جوسوياك، وكريج فيديريجي الذين قسموا التركيز على مجال خبرتهم بتفسير هذا الأمر.



وقالوا "عندما تقوم بتشغيل هذه النماذج في وقت التشغيل، يطلق عليه الاستدلال، والاستدلال لنماذج اللغة الكبيرة مكلف حسابيًا بشكل لا يصدق، فهو مزيج من النطاق الترددي في الجهاز، وحجم محرك آبل العصبي، وقدرة الجهاز على تشغيل هذه النماذج بسرعة كافية لتكون مفيدة،" كما أبرز جياناندريا في الفيديو، ومضى ليضيف أنه "يمكنك، من الناحية النظرية، تشغيل هذه النماذج على جهاز قديم للغاية، لكنه سيكون بطيئا للغاية لدرجة أنه لن يكون مفيدا"، وهو ما يجيب على السؤال الأساسي المتمثل في هذه القيود وهل هناك حل؟.

ألمح العديد من المحللين إلى أن تحرك الذكاء الاصطناعي من شركة آبل يمكن أن يكون بمثابة ضربة معلم حيث يتطلع المزيد من الأشخاص إلى إجراء ترقيات لجهاز آيفون، فهل توافق الشركة على هذه الآراء؟، قال جريج جوسوياك من فريق التسويق"

لا، على الإطلاق وإلا لكنا أذكياء بما فيه الكفاية لنصنع أحدث أجهزة iPad وMac لدينا أيضًا".

جعل القرار أكثر منطقية

فيما ذكر وكريج فيديريجي أن شركة آبل تريد وتحاول جلب جميع الميزات إلى أجهزة آيفون الأقدم، وهي تفعل ذلك في معظم الحالات، لكن Apple Intelligence عبارة عن غلاية مختلفة من الأسماك تحتاج إلى أجهزة معينة لتشغيلها.