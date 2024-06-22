شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اللايف بفلوس.. X يقصر ميزة "البث المباشر" على أصحاب الاشتراكات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة X مؤخرًا أن ميزة البث المباشر ستختفي قريبًا خلف نظام الاشتراك غير المدفوع، وهذا يعني أن X ستصبح المنصة الوحيدة التى تفرض رسومًا مقابل ميزة مجانية على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ولكن لا ينبغي أن يتم قبول هذه الخطوة على أنها صادمة، حيث صرح الرئيس التنفيذي السابق إيلون ماسك بأنه فى المستقبل القريب سيفرض رسومًا حتى على المميزات الأساسية لـ X.

وانتقلت الشركة إلى X ونشرت، "قريبًا، سيتمكن المشتركون المميزون فقط من البث المباشر (إنشاء بث فيديو مباشر) على X، ويتضمن ذلك البث المباشر من برنامج تشفير مع تكامل X"، ولا يزال من غير المعروف سبب قيام الشركة بإجراء مثل هذه التغييرات، ولا يوجد تفسير من الشركة أو الرئيس التنفيذي حتى الآن.

ولم يتم إعطاء أي معلومات أخرى، ولا توجد معلومات حول متى سيحدث هذا التغيير، وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات شديدة من قبل المستخدمين الذين يستخدمون ملفاتهم الشخصية على X كمنصة أولى للفيديو، وكانت ردود الفعل على هذه الخطوة القادمة سلبية إلى حد كبير، النقطة الأساسية هي أن المنصات الأخرى، حتى تلك التي تتمتع بواجهة مستخدم ومشغل فيديو متميز، لا تفرض رسومًا مقابل هذه الميزة.

وفي وقت سابق من هذا العام، في أبريل، قدمت الشركة رسمًا سنويًا قدره دولار واحد للحسابات الجديدة في نيوزيلندا والفلبين للوصول إلى امتياز النشر، خلال هذا الوقت، صرح إيلون ماسك أن هذا تم لأغراض الاختبار فقط، لكن هذا لا يعني أن الشركة ستتوقف عن العمل بها، بل يعني أنه عند رضاهم، ستمتد الرسوم السنوية إلى جميع الحسابات الجديدة عالميًا.

وهذا يعني أن المستخدمين الجدد في هذه البلدان يدفعون مقابل وظائف X الأساسية، مثل النشر أو الإعجاب أو وضع إشارة مرجعية أو حتى إعادة النشر، وقال إن كل هذا جاء مقابل "رسوم رمزية"، إذا انتقلت الميزة في المستقبل إلى الهند، فستكون هذه الرسوم الصغيرة مساوية لـ 100 روبية، ويشير هذا أيضًا إلى تحول محتمل في استراتيجية X، والانتقال من نموذج أساسي قائم على الإعلانات إلى نموذج يتضمن مزيجًا من الإعلانات والاشتراكات المدفوعة.