شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تزيل مميزات Copilot من أجهزة كمبيوتر Copilot Plus الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالأحد، 23 يونيو 2024 06:00 ص
وقامت مايكروسوفت أيضًا بإزالة اختصار لوحة المفاتيح إلى Copilot على أجهزة الكمبيوتر الجديدة Copilot Plus، لذا فإن WINKEY + C لا يفعل شيئًا.
كنت آمل أن تقوم مايكروسوفت بتطوير مفتاح Copilot إلى شيء يمكن استخدامه مثل مفتاح ويندوز إلى حد كبير، جنبًا إلى جنب مع مفاتيح أخرى لتشغيل اختصارات للتطبيقات أو حتى الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في ويندوز .
ولم توضح مايكروسوفت سبب قيامها بتغيير Copilot من تجربة أكثر تكاملاً في ويندوز إلى مجرد تطبيق ويب لم يعد بإمكانه التحكم في إعدادات ويندوز.
ويقول فريق windows Insider في منشور مدونة حديث : "نحن نعمل أيضًا على تطوير تجربة Copilot على ويندوز كتطبيق سيتم تثبيته على شريط المهام".
ويتيح هذا للمستخدمين الحصول على فوائد تجربة التطبيق التقليدية، بما في ذلك القدرة على تغيير حجم النافذة ونقلها وضبطها وهي التعليقات التي سمعناها من المستخدمين طوال معاينة Copilot في ويندوز."
وتقول مايكروسوفت إنها ستكون قادرة على "تطوير وتحسين تجربة Copilot بشكل أكثر مرونة" نتيجة لهذه التغييرات، لذلك ربما نرى بعض التغييرات المستقبلية التي تجعل هذا التراجع في الوظائف منطقيًا.
حتى ذلك الحين، سيحل مفتاح Copilot الجديد محل مفتاح القائمة (مفتاح التطبيق) على لوحات المفاتيح على أجهزة كمبيوتر Copilot Plus الجديدة، وقد قامت مايكروسوفت أيضًا بتثبيت تطبيق Copilot على شريط المهام حتى لا تحتاج حتى إلى استخدام المفتاح المخصص على أي حال.
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