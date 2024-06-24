شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة أيفون 16.. كل ما تحتاج معرفته عن بطارية هواتف أبل المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس في كثير من الأحيان أن نرى أي ترقيات للبطارية مع أجهزة أيفون من شركة أبل، ولكن هذا العام قد يكون مختلفًا قليلاً في هذا الصدد، هناك شائعات في الشارع مفادها أن العديد من نماذج سلسلة أيفون 16 ستحصل على بطاريات أكبر مقارنة بسابقاتها.

وإلى جانب التغييرات في سعة البطارية، نتوقع أيضًا رؤية مجموعة شرائح جديدة عبر تشكيلة أيفون 16 بأكملها، والتي قد توفر كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة وتساعد على عمر البطارية بشكل أكبر.

ترقيات بطارية أيفون 16 المتوقعة

كما ذكرنا سابقًا، نتوقع بطاريات أكبر للعديد من هواتف أيفون الجديدة، بما في ذلك أيفون 16 وأيفون 16 Pro وأيفون 16 Pro Max، ومع ذلك، سيحصل أيفون 16 Plus في الواقع على تخفيض في مستوى البطارية، حيث سينخفض ​​بنسبة 9٪ تقريبًا من حجم بطارية أيفون 15 Plus.

نتوقع أيضًا أن توفر شرائح أبل A18 وA18 Pro الجديدة كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، مما يطيل عمر البطارية مع تحسين الأداء أيضًا بفضل عملية TSMC من الجيل الثاني مقاس 3 نانومتر (التي يطلق عليها اسم N3E).

أنتج الجيل الأول من عملية TSMC مقاس 3 نانومتر شرائح قوية مثل شريحة A17 Pro من أبل، لكنها لم تتمتع بأكبر قدر من التوازن بين استهلاك الطاقة وتسليمها، وهو ما يقال إن عملية N3E تصححه.

ترقيات الشحن

للأسف، على عكس عمر البطارية، ليس لدينا أي تسريبات أو تقارير يمكن الاعتماد عليها في أي تكهنات حول سرعات شحن سلسلة أيفون 16، ومن ناحية، سيكون هذا العام الثاني على التوالي عندما تحتوي جميع طرز أيفون على USB-C، مما يسمح بشحن أسرع من أجهزة أيفون التي تبلغ طاقتها 20 إلى 27 واط في الوقت الحالي.

ومن ناحية أخرى، فإن شركة أبل بطيئة جدًا في اعتماد أي ترقيات، خاصة تلك المتعلقة بعمر البطارية وتجربة الشحن، لذلك هناك فرصة جيدة ألا يتغير شيء.

في الوقت الحالي، هذه هي سرعات الشحن المتوقعة لسلسلة أيفون 16:

شحن سلكي بقدرة 25-27 وات لجهاز أيفون 16 Pro وأيفون 16 Pro Max: يوصى باستخدام شواحن أبل، لكن الشواحن الأخرى التي تزيد قوتها عن 20 وات ستعمل أيضًا.

شحن سلكي بقدرة 20 وات لهاتف أيفون 16 وأيفون 16 Plus

شحن لاسلكي بقوة 15 واط لجميع موديلات أيفون 16 (مع شواحن MagSafe)