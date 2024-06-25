شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تواجه مشكلات بسبب إضافة علامة Made by AI إلى الصور الحقيقية.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة ميتا في تصنيف الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي، ولكن الأمر لم يكن خاليًا من التحديات، حيث يشتكي المصورون الآن من أنه حتى صورهم يتم تصنيفها على أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي من قبل الشركة، وفقاً لموقع indiatoday.

وفقًا لتقرير TechCrunch، تواجه الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام رد فعل عنيفًا من المستخدمين والمصورين لوضع علامات على الصور الحقيقية على أنها "مصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي"، حيث أثارت هذه المشكلة إحباطًا واسع النطاق، حيث ادعى الكثيرون أن صورهم التي صنعها الإنسان أو التي تم تعديلها بشكل بسيط يتم تصنيفها بشكل غير صحيح بواسطة نظام الكشف الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، وفي شهر فبراير، أعلنت شركة ميتا عن نيتها تصنيف الصور التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر شبكاتها الاجتماعية.

تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والصور الأصلية، منذ شهر مايو، قامت ميتا بوضع علامات على بعض الصور بشكل منتظم مع علامة "Made with AI" على تطبيقات Facebook وInstagram وThreads، إلا أن هذه المبادرة أصبحت الآن قيد الفحص لمواجهة الانتقادات.

أبلغ المصورون والمستخدمون عن حالات عديدة تم فيها تصنيف صورهم بشكل خاطئ، ومن الأمثلة البارزة، كما أوضح موقع TechCrunch، صورة فريق Kolkata Knight Riders وهم يحتفلون بفوزهم في بطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، والتي تم وضع علامة عليها بشكل غير صحيح على أنها مصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، التسمية مرئية فقط على تطبيقات الهاتف المحمول وليس على الويب، مما يزيد من الارتباك.

واجه بيت سوزا، المصور السابق للبيت الأبيض، هذه المشكلة بشكل مباشر، في محادثة مع TechCrunch، كشف أن إحدى صوره تم تمييزها بالعلامة التجارية الجديدة، على الرغم من كونها مسحًا رقميًا لصورة فيلم من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين عام 1984، وأضاف سوزا أن الحاجة إلى "تسطيح الصورة" قبل حفظها بتنسيق JPEG في برنامج Adobe ربما تكون قد دفعت خوارزمية ميتا لإرفاق علامة الذكاء الاصطناعي، وأعرب عن إحباطه، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إضافة العلامة حتى بعد إلغاء تحديدها.

يقول تقرير TechCrunch أن المستخدمين الآخرين واجهوا مشكلات مماثلة، وشارك أحد فناني الأزياء التنكرية صورة لمشروعهم والتي تم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكشف الفنان أن التعديل الوحيد الذي تم إجراؤه كان لتصحيح الألوان من قبل المصور، كما أبلغ فنان آخر، قام بإنشاء فن رقمي يعتمد على البكسل يدويًا، عن تسمية أعماله بشكل خاطئ.

لقد أقرت ميتا بالتعليقات وتقوم بتقييم نهجها للتأكد من أن الملصقات تعكس بدقة مقدار الذكاء الاصطناعي المستخدم في الصورة، وقال متحدث باسم ميتا للنشر: "كان هدفنا دائمًا هو مساعدة الأشخاص على معرفة متى يرون المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، نحن نأخذ في الاعتبار التعليقات الأخيرة ونواصل تقييم نهجنا".