شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Photos على نظام Windows 11 سيعمل فى الخلفية عند بدء التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع تطبيق Microsoft Photos لبعض التغييرات لبعض الوقت، حيث أضاف التطبيق المدمج في نظام Windows 11 البيئي Copilot AI، ما يتيح لك البحث عن السياق داخل الصور من خلال التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، وهي ميزة تشبه صور Google أيضًا.

والآن، هناك إضافة جديدة إلى التطبيق الأصلي، حيث اكتشف مجتمع المطلعين على Windows 11 تغييرًا بسيطًا في الصور في قناة Canary التجريبية، حيث يوجد هناك خيار في الإعدادات يتيح لنظامك تشغيل تطبيق الصور في الخلفية عند بدء التشغيل "لتحسين الأداء".

وأصبح التحديث الآن مباشرًا على آخر تحديث للصور، ومنذ وقت ليس ببعيد، قالت Microsoft أيضًا أن التطبيق الأصلي قد انتقل من UWP إلى Windows App SDK، بدءًا من الإصدار 2024.11050.3002.0.

وبفضل هذا التغيير، حصلنا على ميزات جديدة مثل عرض الشرائح وGenerative Erase المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من استخدام WebView2 لتحسين عرض الصور والتكامل مع آخر تحديثات Chromium.

في الواقع، تعد ميزة Geneative Erase جيدة جدًا لدرجة أن Microsoft اضطرت إلى تقديمها إلى مصمم الصور في Edge. إنه يعمل بشكل جيد، ويشبه تقريبًا ما يقدمه Adobe Photoshop حاليًا.

تتمتع Microsoft Photos بسمعة سيئة لكونها بطيئة للغاية، الأمر الذي ربما دفع Microsoft إلى اتخاذ قرار بجلب هذه الميزة إلى الحياة في المقام الأول، بينما حاولت Microsoft تصحيح الأمور من خلال الانتقال إلى WinAppSDK وتحسين وقت تحميل المشاهد بمقدار 2.1x، إلا أن شكاوى المستخدمين المستمرة منذ سنوات لا تزال موجودة.