علوم وتكنولوجيا

تحذير من الأرصاد المصرية للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

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الشارقة - اميمة ياسر - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرات عاجلة للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وناشدت الهيئة العامة المصطافين بتوخي الحيطة والحذر على الشواطئ جراء اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (2.5:1.5 متر) ويستمر الاضطراب يومي السبت والأحد .

ويشهد اليوم السبت انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2- 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفق الأرصاد المصرية.

ومن المتوقع اليوم أن يسود "طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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