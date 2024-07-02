نيبينزيا: روسيا ستعقد خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي في تموز اجتماعات بشأن لبنان وسوريا واليمن

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو ستعقد خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي اجتماعات بشأن سوريا واليمن ولبنان.

وأوضح نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي أنه "من المقرر عقد مباحثات ومشاورات لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا يوم 22 تموز، وأن المتحدث سيكون هو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون".

وأضاف: "من المقرر عقد جلسة إحاطة ومشاورات بشأن اليمن في اليوم التالي، 23 تموز، وفي 24 تموز، سيتم إجراء مشاورات بشأن لبنان".

ويشار إلى أن رئاسة مجلس الأمن الدولي انتقلت إلى روسيا الاتحادية في الأول من تموز.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه خلال هذا الشهر على وجه الخصوص، ستكون هناك مناقشات مفتوحة على المستوى الوزاري حول موضوع "التعاون متعدد الأطراف من أجل إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".