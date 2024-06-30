شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكشف عن اهتزاز موبايلك الآيفون بشكل عشوائي.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تحدث ميزة اهتزاز أيفون بصورة عشوائية، إلا أنه من الممكن أن تواجه ذلك وكأنه اهتزازات عشوائية، وهناك بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي يمكنك اتخاذها لحل هذه المشكلة.

الخطوة 1: قبل القيام بأي شيء آخر، قم بإعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك ومعرفة ما إذا كانت الاهتزازات العشوائية لم تعد تحدث.

الخطوة 2: ثانيًا، تأكد من أن الاهتزازات عشوائية بالفعل، ارجع إلى إعدادات اللمس على جهاز iPhone الخاص بك وتأكد من إعداد كل شيء كما تريد ، على الأقل أوقف تشغيل اللمس لمعرفة ما إذا كان هذا يحل المشكلة، ويمكنك القيام بذلك بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات واختيار الأصوات واللمس، ثم تحديد اللمس وحدد عدم التشغيل مطلقًا ، وإذا أدى ذلك إلى حل المشكلة، فمن المحتمل أن تكون إعدادات اللمس لديك غير صحيحة، وإذا كنت تريد الاستمرار في استخدام اللمس، فارجع إلى تطبيق الإعدادات وأعد تعيينها.

الخطوة 3: قد تكون الاهتزازات العشوائية أيضًا ناجمة عن خطأ في نظام التشغيل iOS ، ولحل هذه المشكلة، ستحتاج إلى التحقق مما إذا كان هناك تحديث لبرنامج iOS يحتاج إلى التثبيت، و إذا كان هناك تحديث متوفر، فقم بتثبيته ثم تحقق مما إذا كان الإصدار الأحدث من iOS يعمل على حل المشكلة.

الخطوة 4: على الرغم من احتمالية حدوث اهتزازات عشوائية، إلا أنها قد تكون ناجمة عن مشكلة في الأجهزة ، في هذه الحالة ستحتاج إلى الاتصال بدعم أبل لحل المشكلة.