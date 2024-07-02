شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 20 عملية اختراق للعملات المشفرة تتسبب فى خسائر بقيمة 176 مليون دولار خلال يونيو.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت أكثر من 20 هجمة قرصنة للعملات المشفرة إلى خسارة 176 مليون دولار ،في شهر يونيو 2024، وفقًا لشركة تحليلات، شهد سوق العملات المشفرة بعض علامات الانتعاش بعد أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثريوم في يناير، وفي الأشهر اللاحقة، ارتفع تقييم قطاع العملات المشفرة من 1.76 تريليون في فبراير إلى القيمة السوقية الحالية البالغة 2.32 تريليون، كان المتسللون الذين يستهدفون قطاع العملات المشفرة لتحقيق الأرباح يبحثون باستمرار عن الضحايا، وفقًا لتقارير بحثية مختلفة، وفقاً لموقع gadgets360.

كان حدث بورصة Btcturk أكبر قرصنة متعلق بالعملات المشفرة في يونيو، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات العملات المشفرة PeckShield وكانت Btcturk قد أعلنت في بيان رسمي أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى محافظ العملات المشفرة، مما أدى إلى عمليات سحب غير منضبطة، في حين قالت BtcTurk أن الخسارة المالية الناجمة عن هذا الحادث بلغت 54.7 مليون دولار، وتقدر PeckShield أن الرقم كان أعلى بكثير وفي مكان ما حوالي 100.25 مليون دولار.

تم تصنيف اختراق Lykke، وهي بورصة عملات مشفرة مجانية للتداول، على أنه ثاني أكبر اختراق للعملات المشفرة في يونيو، وفقًا للشركة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الهجوم إلى خسارة قدرها 22 مليون دولار.

تعد كل من BtcTurk و Lykke بورصات مركزية تعمل كوسيط تسيطر عليه الحكومة بين المشترين والبائعين للأصول الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تشمل حالات اختراق العملات المشفرة الثالثة والرابعة والخامسة التي وصلت إلى قائمة PeckShield اختراقات بروتوكول سوق المال اللامركزي UwULend، ومنصة Holograph، والبورصة اللامركزية Velocore - مما أدى إلى خسائر قدرها 19.4 مليون دولار و14.4 مليون و6.8 مليون دولار على التوالي.

UwULend وHolograph وVelocore كلها منصات لا مركزية تعمل على شبكة blockchain أو شبكة نظير إلى نظير من أجهزة الكمبيوتر، بدلاً من الاعتماد على الخوادم التقليدية المركزية، وتمنح هذه الأنظمة الأساسية المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الخاص بهم بدلاً من الأنظمة الأساسية التي يتحكم فيها كيان رئيسي واحد في المحتوى ويمكنه فرض رقابة عليه في أي وقت.

تشير شركة التحليلات إلى أن المتسللين أصبحوا أكثر إبداعًا وتطورًا فيما يتعلق بتحديد وانتهاك التقنيات المتقدمة لتحقيق فوائدهم المالية، وهذا يترك لشركات Web3 التوصل إلى حلول تمنع المتسللين من استنزاف أموال المستخدمين المحفوظة على منصاتهم الخاصة.