شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقلل قيم الاستبدال لأجهزة iPhone وMac وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت أبل بتعديل قيم الاستبدال الخاصة بها لأجهزة مختارة في الولايات المتحدة، مع دخول العديد من التخفيضات في القيمة عبر سلسلة iPhone 14، ونماذج Apple Watch، وأجهزة Mac وiPad مختارة، وبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

كانت معظم التخفيضات في هواتف ابل الذكية طفيفة: انخفضت قيم استبدال iPhone 14 بما يصل إلى 20 دولارًا، ولكن كانت هناك تخفيضات أكبر على هواتف أندرويد، وفي الوقت نفسه، شهدت طرز Apple Watch وiPad وMac المحددة أكبر التعديلات النزولية، وفيما يلى أحدث قيم التداول مدرجة أدناه.

أيفون 14

iPhone 14 Pro Max: ما يصل إلى 620 دولارًا (مقابل 630 دولارًا)

iPhone 14 Plus: ما يصل إلى 400 دولار (مقابل 420 دولارًا)

ساعة أبل

Apple Watch Ultra: ما يصل إلى 355 دولارًا (مقابل 360 دولارًا)

Apple Watch SE (الجيل الثاني): ما يصل إلى 90 دولارًا (مقابل 110 دولارات)

Apple Watch Series 7: ما يصل إلى 125 دولارًا (مقابل 140 دولارًا)

ماك

MacBook Pro: ما يصل إلى 925 دولارًا (مقابل 1010 دولارات)

MacBook Air: ما يصل إلى 485 دولارًا (مقابل 525 دولارًا)

ماك بوك: ما يصل إلى 130 دولارًا (مقابل 145 دولارًا)

iMac: ما يصل إلى 330 دولارًا (مقابل 420 دولارًا)

آى باد

iPad Pro: ما يصل إلى 565 دولارًا (مقابل 580 دولارًا)

iPad: ما يصل إلى 225 دولارًا (مقابل 250 دولارًا)

هواتف أندرويد

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: ما يصل إلى 235 دولارًا (مقابل 270 دولارًا)

Samsung Galaxy S22 5G: ما يصل إلى 170 دولارًا (مقابل 235 دولارًا)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: ما يصل إلى 140 دولارًا (مقابل 150 دولارًا)

Google Pixel 6 Pro: ما يصل إلى 125 دولارًا (مقابل 150 دولارًا).