تكنولوجيا: إصدار جهاز Xiaomi Smart Band 9 في 19 يوليو خلال خطاب Lei Jun السنوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يتم إصدار Xiaomi Smart Band 9 في 19 يوليو. وسيتم الكشف عن جهاز تعقب اللياقة البدنية الجديد خلال خطاب Lei Jun السنوي.

يتميز جهاز Smart Band 9 بتصميم مشابه لإصدار Smart Band 8 السابق، مع مجموعة متنوعة من الألوان وأساور المعصم للاختيار من بينها.

يتميز Mi Band 8 بشاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة مع 326 نقطة في البوصة ومعدل تحديث 60 هرتز وسطوع 600 نتس في المتر المربع.

كما انه يتميز بتصميم على شكل مدرج مع تعديل تلقائي للسطوع القطبي وبنية سريعة التفكيك لشكل قلادة.

لم تكشف شاومي بعد عن تفاصيل محددة حول Band 9 بخلاف أوجه التشابه في التصميم مع Band 8. ومع ذلك، نظرًا للتقدم في التكنولوجيا القابلة للارتداء، فمن المحتمل أن يحتوي الجهاز على ميزات تتبع صحية مطورة، وعمر بطارية محسّن محتمل، وربما خيارات تخصيص جديدة.

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