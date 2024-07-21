تكنولوجيا: هاتف iPhone SE 4 يأتي بنفس تصميم iPhone 16 في الغطاء الخلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت من السوق الصيني على أن هاتف iPhone SE 4 يأتي بتصميم في الغطاء الخلفي يحاكي تصميم هاتف iPhone 16 القادم.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدار جديد من هواتف الأيفون من سلسلة iPhone SE، ولقد أوضحت صفحة “Fixed Focus Digital” على منصة Weibo بعض التفاصيل حول هاتف iPhone SE 4.

ويؤكد مصدر التسريبات أن هاتف iPhone SE 4 سيأتي بتصميم في الغطاء الخلفي يتوافق مع تصميم iPhone 16 بشكل تام.

من جانب أخر لم توضح التسريبات خطط ابل حول إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف SE 4، بينما قدمت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت مؤخراً نظرة واضحة حول تصميم الكاميرة الأمامية التي تأتي في نتوء في الشاشة، كما تؤكد الصور على أن الهاتف يضم كاميرة خلفية واحدة.

وتختلف هذه التفاصيل عن مواصفات هاتف iPhone 16 التي كُشِف عنها في التسريبات المصورة السابقة والتي تؤكد على أن الهاتف يضم إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، لذا قد يأتي iPhone SE 4 بنفس المواصفات في الكاميرة أيضاً.

يذكر أن ابل تخطط لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 16 في شهر سبتمبر من هذا العام، بينما تقدم هاتف iPhone SE 4 للأسواق في شهر مارس من العام المقبل.

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