شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإبحار الشراعي.. جوجل تغير شعارها احتفالاً بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت شركة جوجل شعار محرك البحث لدعم" رياضة الإبحار الشراعى"، حيث انطلق مساء الجمعة الماضية، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز، ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان، في استاد دو فرانس، قبل العرض الذي شارك فيه 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.

الإبحار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024

الإبحار هي رياضة أولمبية بدأت منذ دورة الألعاب الأولمبية الأولى ( أولمبياد 1896 في أثينا، اليونان)، وباستثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1904، كان الإبحار دائمًا مدرجًا في الجدول الأولمبي، وتعقد منافسات الإبحار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 28 يوليو إلى 8 أغسطس في مرسى مرسيليا.

وقد تم تخفيض عدد البحارة الذين يتنافسون في عشرة أحداث مختلفة في هذه الألعاب من 350 إلى 330، مع توزيع متساو بين الرجال والسيدات، علاوة على ذلك، تم إجراء العديد من التغييرات المهمة في برنامج الإبحار لباريس 2024 لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع الواسع بين الدول في عملية التصفيات.