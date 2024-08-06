شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا سلسلة هواتف جوجل Pixel 9 هى الأغلى؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفضل مجموعة كبيرة من التسريبات، نعرف كل شيء تقريبًا عن سلسلة Pixel 9، بما في ذلك أنها ستشهد بعض الزيادات في الأسعار، ما يجعل الهواتف الثلاثة الرئيسية أكثر تكلفة.

كانت القيمة أحد الركائز الأساسية لأول هواتف Pixel التي تعمل بنظام Tensor من جوجل، ومن خلال تقديم الكثير من نفس ميزات الأجهزة بتكلفة أقل، يمكن التغاضي عن أوجه القصور في شريحة جوجل بسهولة نسبية، ومع ذلك، بمرور الوقت، ارتفعت الأسعار، وبلغت ذروتها مع Pixel 8 في العام الماضي عند 699 دولارًا وPixel 8 Pro عند 999 دولارًا.

من المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار هذا العام بنحو 100 دولار في جميع المجالات، مع تقديم Pixel 9 Pro بسعر 1000 دولار كبديل أصغر، و Pixel 9 Pro XL (على الأرجح) بسعر 1100 دولار.

على الرغم من العديد من التسريبات الخاصة بـ Pixel هذا الأسبوع، إلا أننا ما زلنا لا نملك تأكيدًا على أسعار المجموعة بأكملها في الولايات المتحدة - فقط Pixel Watch 3 و Pixel 9 Pro Fold.

ولكن لماذا ترتفع؟ من حيث تصميم الأجهزة، فإن سلسلة Pixel 9 هي بالتأكيد ترقية في بعض النواحي، ولكن الأجهزة الجديدة لا تجلب عمومًا تكلفة إضافية للتصميم وحده ما لم تكن هناك تغييرات جوهرية، ولا يُتوقع أي من ذلك، تتحسن الشاشات في جميع المجالات، ولكن هذا أيضًا ليس شيئًا يأتي عادةً مع زيادة في السعر، من المفترض أن إجماليات التخزين الأولية لم تتغير، ولا تزال جوجل مستعدة لسبع سنوات من التحديثات، والتي يمكن القول إنها كانت السبب الأكبر وراء عدم إلحاق زيادة السعر في العام الماضي ضررًا كبيرًا.

هناك بعض الترقيات الأكثر أهمية قيد التنفيذ، الكاميرات في سلسلة Pro أفضل، مع كاميرا سيلفي ذات دقة أعلى بكثير ومستشعر أفضل للكاميرا العريضة جدًا في الخلف أيضًا، إن وجود Pixel 9 Pro الأصغر بمفرده هو أيضًا إضافة مرحب بها إلى المجموعة للعديد من الأشخاص الذين كانوا متعطشين لجهاز قادر ولكنه أصغر لسنوات، ولا يعد Tensor G4 في حد ذاته ترقية كبيرة، ولكن الشائعات حول الاتصال المجاني عبر الأقمار الصناعية والمودم الأفضل يجب أن تكون إضافات ذات مغزى أيضًا.

وفقًا للتسريبات، تقوم جوجل بتجهيز سلسلة Pixel 9 بالكامل بمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي هذا العام، ويُزعم أن Pixel 9 الأساسي سيتم شحنه بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما سيحصل Pixel 9 Pro وPro XL (وFold) على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضيًا، 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي هو إجمالي لم يسمع به قبل بضع سنوات فقط، ولا يزال غير شائع للغاية بالنسبة لمعظم الهواتف الذكية، للمقارنة، لا يحتوي هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الذي يبلغ سعره 1300 دولار أمريكي على متغير بسعة 16 جيجابايت، وبالتأكيد لا يوفر ذلك في طرازه الأساسي، عند النظر إلى سلسلة Galaxy S24 كوسيلة للمقارنة، فإن سعة 12 جيجابايت و16 جيجابايت تتفوق حقًا على المنافسة الأساسية لشركة جوجل، حيث يحتوي Galaxy S24 الأساسي على 8 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي.

والسبب في ذلك على الأرجح هو من أجل الذكاء الاصطناعي، حيث يميل الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز إلى الاعتماد بشكل كبير على الكثير من الذاكرة، ولكن حتى لو لم يكن الذكاء الاصطناعي شيئًا ستستخدمه كثيرًا، فإن هذه الذاكرة الإضافية يجب أن توفر دفعة للأداء العام في المهام اليومية، وستكون هذه الذاكرة الزائدة مفيدة جدًا في السنوات القادمة حيث يغير الذكاء الاصطناعي باستمرار تركيز هواتفنا، ويجب أن يكون مفيدًا أيضًا خلال ما يقرب من عقد من دعم البرامج الذي تحصل عليه هذه الهواتف.