شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى بلس ستمنع المستخدمين من مشاركة كلمات المرور خارج منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير ديزنى بلس على خطى نيتفليكس، حيث ستبدأ قريبًا حملة صارمة على مشاركة كلمات المرور، مما يعنى أن الأشخاص لن يتمكنوا بعد الآن من مشاركة كلمات المرور خارج منازلهم، وفقًا لتقرير The Verge، خلال مكالمة أرباح يوم الأربعاء، أعلن الرئيس التنفيذى لشركة ديزنى بوب إيجر أن الشركة ستبدأ فى فرض قواعد ضد مشاركة كلمات المرور مع أشخاص خارج منزلك "بجدية" فى سبتمبر هذا العام، وفقًا لموقع indiatoday.

كانت الخطوة لتقييد مشاركة كلمات المرور غامضة إلى حد ما حتى الآن، وفى فبراير، كشفت ديزنى عن خططها لتقديم المشاركة المدفوعة وبدأت فى إخطار المستخدمين بالتغييرات، وفى يونيو، نفذت ديزنى المشاركة المدفوعة فى عدد قليل من البلدان لكنها لم تحدد موعد وصولها إلى الولايات المتحدة، الآن، يبدو أن ديزنى ملتزمة بتوسيع المشاركة المدفوعة لمزيد من المشتركين بحلول سبتمبر، على الرغم من أن الشركة لم تكشف بعد عن التكلفة الإضافية.

يعكس نهج ديزنى استراتيجية نيتفليكس، التى قدمت المشاركة المدفوعة العام الماضى وتفرض 7.99 دولارًا إضافيًا شهريًا لإضافة شخص آخر إلى حساب، وعلى الرغم من المخاوف الأولية، فقد تم قبول حملة Netflix الصارمة على مشاركة كلمة المرور إلى حد كبير من قبل مستخدميها، وأشار إيجر إلى أن ديزنى لم تواجه أى رد فعل عنيف كبير من المستخدمين فيما يتعلق بالإشعارات والخطوات المتخذة حتى الآن.

بالإضافة إلى حملة مشاركة كلمة المرور الصارمة، من المقرر أن تزيد ديزنى أسعار الاشتراك فى Disney Plus وHulu وESPN Plus بدءًا من أكتوبر، وأعرب إيجر عن ثقته فى أن ارتفاع الأسعار لن يؤدى إلى خسارة كبيرة للمشتركين، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لإضافة المزيد من القيمة من خلال محتوى جديد مثل ABC News Live وقوائم التشغيل المنسقة، والتى يعتقد أنها ستمنح ديزنى موقفًا أقوى لتبرير الأسعار المرتفعة.

تأتى زيادات الأسعار والحملة الصارمة على مشاركة كلمة المرور فى الوقت الذى حققت فيه Disney Plus وHulu وESPN Plus أرباحًا لأول مرة هذا الربع، ويبدو أن ديزنى عازمة على الحفاظ على هذه الربحية من خلال تعزيز تدفقات الإيرادات من خلال المشاركة المدفوعة وتكاليف الاشتراك الأعلى، باتباع مسار مماثل لمسار Netflix، تهدف ديزنى إلى الحد من مشاركة كلمة المرور مع ضمان استمرار خدمات البث الخاصة بها فى الازدهار ماليًا.