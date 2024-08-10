تكنولوجيا: HONOR تستعد لإطلاق هاتف HONOR Magic V3 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف HONOR Magic V3 في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

تستعد شركة HONOR لإطلاق هاتف Magic V3 في أسواق جديدة قريباً، والذي يتوفر الآن في السوق الصيني فقط.

ولقد أعتمد النموذج الخاص بالأسواق العالمية بالفعل في منصة Geekbench، والتي أوضحت المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

ولقد سجل النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف HONOR Magic V3 بنموذج رقم FCP-N49 في قاعدة بيانات Geekbench، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 بثماني من الأنوية بسرعة 3.30GHz، مع كرت شاشة Adreno 750.

كما يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وواجهة Magic OS 8.0، ونظام تشغيل Android 14، ولقد سجل الهاتف 1914 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5354 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن هاتف Magic V3 انطلق في السوق الصيني بشاشة خارجية بحجم 6.43 إنش، وتصميم منحني وجودة عرض FHD+.

بينما جاءت الشاشة الداخلية بحجم 7.92 إنش، ودقة عرض 2344 في 2156 بيكسل، على أن تدعم الشاشتين تقنية LTPO ومعدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشات بتقنية Dolby Vision، وHDR Vivid لدعم الإدخال بقلم stylus.

وتدعم الشاشات سطوع بنسبة 5000 nit، وتأتي تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية مدمجة في الشاشة.

كما يتميز الهاتف بهيكل بتصميم من الألومنيوم، ويدعم معايير IPX8 لمقاومة الماء عند عمق 2.5 متر، ويأتي Magic V3 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto لتكبير رقمي حتى 100 مرة، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

ولقد قدم الهاتف في السوق الصيني برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5150 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

المصدر