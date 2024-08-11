تكنولوجيا: تحديث iOS 18 يجلب زر”Search Here” في تطبيق Apple Maps

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18 عن تغيير جديد في تطبيق Apple Maps الذي يضم الآن زر جديد بعنوان “إبحث هنا”، للبحث عن تفاصيل محددة في موقع ما على الخرائط.

تضيف شركة ابل زر”Search Here” الجديد لتطبيق الخرائط، وعند النقر على هذا الزر يبدأ عرض كافة التفاصيل المتاحة عن منطقة محددة مشار إليها في الخريطة.

ويمكن لهذا الزر أن يكشف عن المطاعم المتاحة في جزء محدد مشار إليه في الخريطة على سبيل المثال، حيث يعمل الزر على عرض المطاعم المتاحة بشكل سريع، أو عرض المقاهي أو محطات الوقود المتاحة في هذا الموقع.

أيضاً من المقرر أن تقدم هذه الميزة دعم جيد للمستخدمين في رحلات السفر، حيث تقدم ملخص سريع لكافة المعلومات المطلوبة للموقع.

ويمكن أن يظهر هذا التغيير الجديد في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18، حيث ستبدأ التفاصيل في العرض بشكل تلقائي.

ومن المقرر أن يظهر زر”Search Here” أثناء بحث المستخدم عن وجهة ما، كما سيظهر الزر عند تكبير أو تصغير الخريطة، أو الإنتقال إلى وجهة أخرى.

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