تكنولوجيا: Red Magic تستعد لإطلاق الجيل الثاني من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت علامة Red Magic التجارية في الإستعداد لإطلاق الجيل الثاني من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب.

قدمت Red Magic مؤخراً للأسواق هاتف Red Magic 9S Pro المخصص للألعاب بالإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading.

وفي أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” كُشِف عن بدء تطوير الجيل الثاني من Red Magic Gaming tablet والذي يأتي أيضاً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading.

ويشير مصدر التسريبات إلى أن Red Magic ستقدم الجهاز اللوحي للأسواق بشكل رسمي في نهاية شهر أغسطس، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار شاشة بحجم أصغر.

ولقد قدمت الشركة الجيل الأول في 2023 بشاشة LCD بحجم 12.1 إنش، وجودة عرض 2.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم بتصميم مسطح.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي بنظام تبريد “robust”، مع بطارية بسعة ضخمة وتقنية الشحن السريع. ولقد جاء الجيل الأول بقدرة بطارية 10000 mAh، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

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