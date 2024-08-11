تكنولوجيا: منصة X تدعم المستخدمين الآن بميزة تصنيف الردود على هواتف الأيفون والمتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم منصة X مستخدمي التطبيق على منصة iOS والمتصفح الآن بميزة فرز دقيقة للردود في التطبيق، والتي تدعم المستخدمين بأسلوب جديد لتنظيم الرسائل المستلمة وفرز الرسائل الأكثر أهمية.

يواجه الكثير من مستخدمي منصة X مشكلة مع الرسائل الدعائية المزعجة التي تظهر في قسم الردود، وفي ميزة التطبيق الجديدة يمكن أن يحصل المستخدم على آلية أفضل لعرض الردود الأكثر أهمية.

ومن المقرر أن تتوفر ميزة فرز الردود الجديدة لمستخدمي التطبيق في الإصدارات الخاصة بالمتصفح ومنصة iOS، حيث تعمل الميزة على فرز الردود بدقة وفقاً للأحدث، والأكثر شعبية وعدد مرات الإعجاب وأيضاً الردود ذات الصلة.

أيضاً يمكن لهذه الميزة أن تقدم الدعم للمستخدمين للتحكم في المحتوى الذي يظهر في الردود، وأيضاً تحديد الردود الأكثر أهمية للتغريد، كما تشير التوقعات إلى أن المنصة ستقدم لمستخدمي إصدار X Premium مميزات أكثر لفزر الردود بدقة أعلى.

يذكر أن الجانب السلبي في هذه الميزة يعد في عدم حفظ الإعدادات المختارة لفرز الرسائل، لذا سيكون على المستخدم ضبط الإعدادات في كل تغريدة.

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