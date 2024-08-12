شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للفعاليات" يطلق مبادرة لتعزيز الابتكار الرقمي في تحقيق الاستراتيجيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال الرقمية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مبادرة وطنية مشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي في المركز الوطني للفعاليات تحت مسمى (EventTech)، وذلك لدعم المنظومة الريادية لقطاع الفعاليات والوصول إلى فرص وحلول رقمية مبتكرة تساهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمركز وتلبي طموحاته. تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي وتهدف المبادرة؛ إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي بالمركز الوطني للفعاليات من خلال عمل وطني مميز، وتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية، وذلك تماشياً مع رؤية 2030، كما أنها ستساهم في تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي في قطاع الفعاليات بكفاءة وفعالية.

وتؤدي هذه المبادرة إلى فتح قناة جديدة ومباشرة مع المجتمع الخارجي للتوعية بقطاع الفعاليات، وإشراك المجتمع بشكل عام والمهتمين بشكل خاص في الوصول إلى حلول رقمية واعدة تساهم في معالجة تحديات قطاع الفعاليات.

وتعمل المبادرة أيضاً على خلق تجربة فريدة من نوعها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وتسخير خبراتها الرائدة في مجال الابتكار. برنامج المركز لدعم المبادرة وفي إطار تحقيق هذه المبادرة، عقد المركز الوطني للفعاليات ورش عمل وجلسات عصف ذهني لحصر الفرص والتحديات استهدف فيها قطاع الفعاليات بالمركز، كما قام بإعداد برنامج سلسلة خبراء تقنية الفعاليات كأول مخرجات لهذه المبادرة وذلك بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال الرقمية (CODE) والذي يقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذا النوع من البرامج. ويتضمن برنامج سلسلة خبراء تقنية الفعاليات، ثلاث جلسات حوارية؛ تتمحور الجلسة الأولى حول مستقبل التقنية في قطاع الفعاليات، بينما تدور الثانية حول فرص وتحديات تقنية الفعاليات، فيما تتناول الجلسة الثالثة استعراض فرص الاستثمار في قطاع الفعاليات.

كما سيتضمن البرنامج عروض ترويجية لعدد من الشركات الرائدة و الناجحة في مجال تقنية الفعاليات. يذكر أنه سيتم فتح باب التسجيل للمهتمين من رواد الأعمال والمستثمرين والأفراد المهتمين للتسجيل على البرنامج خلال الأسبوع الحالي.