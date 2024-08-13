«البحوث الفلكية» يوضح: هل تتأثر مصر بزلزال تركيا وسوريا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجود علاقة بين الزلزال الذي وقع شرق سوريا وامتد إلى شمال شرقي رفح، بنبوءات الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي مساء الثلاثاء، قال رابح: "الزلازل شيء طبيعي، وهي تحصل على مدار الكرة الأرضية وشبه يومية".

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية: "في منطقة شرق سوريا يوجد فالق ممتد من جنوب تركيا إلى شرق سوريا إلى خليج العقبة، عندما يحدث عليه زلازل نتيجة تحركات القشرة الأرضية".

وتابع: "فيه حركات تكتونية، وسيناء تعتبر لوح تكتوني تتحرك أفقية وليست رأسية، وهي حركات طبيعية ليس لها علاقة بنبوءات العالم الهولندي".

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وشعر به سكان سوريا ولبنان وتركيا والأردن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق، حذّر الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، من هزات أرضية قبل وقوع زلزال سوريا، مستندًا إلى تحليلاته لظواهر جوية معينة حدث يوم 9 أغسطس الماضي.

وأكد هوجربيتس أن دراسات متعددة باستخدام بيانات من الأرض والأقمار الصناعية، قد أظهرت وجود تغيرات في طبقة الأيونوسفير (SIAs) قبل حدوث زلازل كبيرة.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قد أكدت أن الزلزال شعر به سكان العديد من المحافظات السورية.

وأثار زلزال شرق المتوسط مخاوف لدى سكان طرابلس وعكار والضنية في لبنان، مما دفعهم للخروج إلى الشوارع خوفًا من انهيارات محتملة نتيجة الهزات الارتدادية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.