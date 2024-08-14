تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 3 الذكية تنطلق رسمياً باثنان من الأحجام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل النقاب خلال الحدث اليوم عن ساعتها الذكية Pixel Watch 3 التي تتوفر باثنان من الأحجام 41 و45مم، بسعر يبدأ من 349 دولار.

يأتي نموذجي ساعة Pixel Watch 3 الذكية بحجم أنحف للإطارات بنسبة 16%، لذا تأتي الشاشة في نموذج 41مم بحجم أكبر بنسبة 10% في الشاشة، بينما يأتي نموذج الساعة الأكبر 45مم بحجم أكبر في الشاشة بنسبة 40%.

وتتميز الساعة الذكية بتحكم إضافي للحصول على نسبة أكبر من المحتوى، كما يدعم الشاشة زجاج 3D Gorilla Glass 5، ولقد طورت الساعة الذكية من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.

وتضم Pixel Watch 3 شاشة Actua والتي تتميز بسطوع 2000 nit، كما تتميزالساعة الذكية بشاشة AMOLED LTPO بكثافة عرض 320 بيكسل لكل أنش، وتدعم الشاشة أيضاً معايير ألوان DCI-P3، ومعدل تحديث متغيير.

أيضاً يأتي النموذج المميز بحجم 41 مم بقدرة بطارية 306 mAh، بينما يتميز النموذج الأكبر بسعة بطارية 420 mAh، ويمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن 24 ساعة مع ميزة always-on display، ومع نمط توفير الطاقة يصال عمر الشحن إلى 36 ساعة.

كما تدعم Pixel Watch 3 الشحن السريع عبر منفذ UAB C، وتضم الرقاقة Qualcomm SW5100، مع معالج مساعد Cortex M33، وتدعم ذاكرة عشوائية 2 ججيا بايت رام، وسعة جيجا بايت.

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