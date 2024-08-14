تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يستعد لإصافة وضع الدردشة الصوتية مع Meta AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Meta في العمل على تحديث جديد لتطبيق الواتس اب، والذي يأتي بنمط الدردشة الصوتية مع روبوت الدردشة Meta AI، على أن يتوفر بعدد 10 من الأصوات المختلفة للدردشة.

سيتاح لمستخدمي تطبيق WhatsApp في تحديث مستقبلي إختيار الصوت المفضل لروبوت الدردشة Meta AI من بين 10 إختيارات متاحة لدعم المستخدمين بميزة التفاعل الصوتي مع Meta AI كبديل لإرسال رسائل نصية تستغرق وقت أطول.

ويتوفر إختيار صوت Meta AI في الإصدار التجريبي من تحديث 2.24.17.16 لتطبيق الواتس اب المخصص لأجهزة الأندوريد.

أيضاً سيتاح للمستخدمين المسجلين لتجربة الإصدارات التجريبية في متجر جوجل بلاي تجربة هذا الإصدار التجريبي، إلا أن التسجيل لن يكون مفتوح للتجربة في جميع الأوقات.

ومن المقرر أن يتوفر نمط الدردشة الصوتي بالإختيارات المختلفة للأصوات لجميع المستخدمين عند إطلاق الإصدار الثابت من هذا التحديث بشكل رسمي، إلا أن الإختيارات العشرة للأصوات تأتي دون تسمية، حيث يظهر الإختلاف بألوان توضح الصوت المختار.

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