تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات إصدار موتورولا منخفض التكلفة Moto G35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة موتورولا على تطوير إصدار جديد من سلسلة هواتف Moto G منخفضة التكلفة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Moto G35 قبل الإعلان المرتقب.

كشف تقرير نشر عبر 91Mobiles عن رصد هاتف Moto G35 في عدد من الجهات في الأسواق العالمية إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث أعتمد الهاتف في Geekbench وTUV وEUT وFCC وEEC وIMEI وأيضاً UL Demko.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت من عدد من الجهات على أن هاتف Moto G35 يدعم الإتصال بشبكات 5G، كما كشفت التسريبات التي جاءت عبر قاعدة بيانات UL Demko عن دعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 4850 mAh.

بينما كشفت التفاصيل التي جاءت عبر TUV عن دعم هاتف Moto G35 لتقنية الشحن بقدرة 20W، من جانب أخر كشفت التسريبات التي جاءت من GeekBench عن آداء الهاتف برقاقة معالج UNISOC T760، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14.

ولقد سجل الهاتف في منصة GeekBench عدد 743 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2363 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

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