تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy A06 متوسط التكلفة بمعالج Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج مؤخراً أحدث هواتفها ذات الميزانية المحدودة Galaxy A06 في سوق فيتنام، والذي ينطلق بمعالج Helio G85.

بعد سلسلة من التسريبات، يؤكد الكشف الرسمي ما جاء في التسريبات السابقة، حيث يقدم هاتف A06 الحد الأدنى من التحسينات مقارنة بسابقه Galaxy A05.

والتغيير الأبرز في هاتف Galaxy A06 يأتي في شكل الشاشة والتصميم. وعلى الرغم من احتفاظه بشاشة مقاس 6.7 بوصة كسابقه، فقد تم رفع معدل التحديث إلى معدل تحديث 90 هرتز، وهو تحسن دقيق ولكنه مفيد مقارنة بلوحة A05 التي تبلغ 60 هرتز.

ومن ناحية التصميم، يتمتع الهاتف بجمالية Key Island التي رأيناها في هواتف سلسلة Galaxy A السابقة.

ويعد “Key Island” نتوء على الإطار الأيمن للهاتف، حيث ستجد كلاً من زر التحكم في الصوت ومستشعر بصمة الإصبع.



داخليًا، يحمل A06 شريحة MediaTek Helio G85 من A05. ويوفر الهاتف خيارات تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، مقترنة بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت رام أو 6 جيجابايت رام.

يظل نظام الكاميرا كما هو أيضًا، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي. وتقول الشركة إن الهاتف يأتي مع أحدث إصدار من نظام الأندرويد، والذي يجب أن يكون Android 14.

ومع ذلك، لا يوجد أي ذكر لأي ميزة للذكاء الاصطناعي، إذا كنت مهتمًا بها. يتم التعامل مع الأمان من خلال مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بسرعة 25 واط.

تم إطلاق Galaxy A06 في فيتنام مقابل سعر يبدأ من 127 دولار تقريباً لإصدار 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، وسعر 151 دولار تقريباً لإصدار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

سوف تبدأ المبيعات الأسبوع المقبل، وسيحصل العملاء الذين يطلبون في الفترة ما بين 22 أغسطس و 30 سبتمبر على شاحن حائط بقوة 25 واط مجانًا.

يعد هذا العرض مفيدًا بشكل خاص نظرًا لأن سامسونج لا تتضمن شاحنًا في الحافظة. وحاليًا، لا توجد معلومات حول توفر A06 في الأسواق الأخرى.

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